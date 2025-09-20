Mafia italiană se aprovizionează cu puști Kalașnikov din Rusia. Armele sunt ascunse în butoaie de petrol, prin intermediul „flotei din umbră”

Rușii trimit puști de asalt Kalașnikov nemarcate și muniție modernă în Italia prin punctele de trecere a frontierei din Sicilia și Friul. Armele din fabricile de stat rusești sunt depozitate și revândute de clanurile mafiote.

Mafia italiană are stocuri de arme nou fabricate din Federația Rusă fără numere de serie, care provin direct de la liniile de asamblare ale fabricilor, scrie ediția italiană a Linkiesta, citând surse din interior.

Potrivit surselor, armele ilegale pot fi comandate și primite în scurt timp, dar unele trebuie depozitate în depozite ca rezervă strategică, iar clanurile nu le pot vinde.

Jurnaliștii au remarcat că practica dubioasă a „depozitării controlate” în loc de o simplă piață a devenit obișnuită în rândul crimei organizate italiene în ultimele decenii. Analizele Europol descriu modul în care mafioții depozitează armele și le mută la comandă.

Unde depozitează mafia italiană arme rusești

În orașul Catania din Sicilia, legătura dintre mafia italiană și Rusia lui Putin este observată cel mai clar.

La câteva zile după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în martie 2022, poliția italiană a confiscat un arsenal de arme asociat cu grupul Nizza al clanului Santapaola-Ercolano din zona San Cristoforo. Conținea nouă arme, aproximativ nouă sute de cartușe de muniție și două AK-47 de fabricație sovietică în stare perfectă.

Potrivit sursei jurnaliștilor, în Catania există depozite mari, care sunt completate constant cu bunuri noi. Centrele de depozitare a armelor rusești sunt situate în zonele San Giovanni Galermo și Librino.

Nu mitralierele sovietice vechi ajung acolo prin porturile maritime, ci puștile forțelor speciale, puștile de asalt și chiar puștile cu lunetă fabricate în 2010-2020. În același timp, nu există numere de serie pe armă.

Potrivit jurnaliștilor, aceste puști provin de la Fabrica de Arme Tula și poate părăsi producția în mod anonim doar la ordine guvernamentale.

Autorii materialului concluzionează că o parte din armele rusești care cad în mâinile mafiei italiene sunt folosite sau revândute de aceasta, iar cealaltă parte este depozitată în depozite controlate în caz de nevoi care depășesc mafia și au legătură cu geopolitica.

„Flota din umbră"

Presa italiană notează că acostări suspecte de nave au fost raportate în Sicilia în săptămânile în care noi analize de marfă circulau printre mafia din Catania.

Armele din Federația Rusă pot ajunge în Italia pe nave ale așa-numitei „flote din umbră” rusești, care este folosită pentru a transporta petrol pentru a eluda sancțiunile.

Probabil, încărcătura este ascunsă în butoaie de ulei, combustibil sau lubrifianți. Această metodă nu numai că maschează arma de sub control, dar o împiedică și să se oxideze.

La granița de est, poarta de acces pentru contrabandă este regiunea Friuli-Venezia Giulia, unde ofițerii de aplicare a legii au interceptat în mod repetat arme iugoslave și sovietice ascunse în mașini și camioane.

„Armele sunt depozitate aici doar pentru câteva ore, parțial pentru că există mult personal militar în aceste părți, iar supravegherea a fost intensificată. Dar, ca opțiune de rezervă, există multe componente ale dronelor și alte articole care sunt trimise spre est prin canale criminale. Cred că aceasta este o tranzacție”, a declarat o sursă reporterilor.