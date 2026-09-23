Imagini dramatice de la un accident din Iași: O femeie, un bărbat şi o fetiţă au murit după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un camion

Un grav accident rutier produs miercuri, pe drumul dintre Pașcani și Brătești, în comuna Stolniceni‑Prăjescu, județul Iași, s-a soldat cu moartea unui bărbat, a unei femei și a unei fetițe. În coliziune au fost implicate un autoturism și un camion. Alte două femei și o minoră au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Impactul a fost devastator Foto: ISU Iași

În total, șapte persoane au fost implicate în accident.

Conducătorul autoturismului, un bărbat de 20 de ani, a fost găsit încarcerat, iar echipajele medicale au constatat decesul său, precum și al unei femei în vârstă de 30 de ani și al unei fetițe de 8 ani, pasagere în mașină, relatează Ziarul de Iași.

Pentru celelalte trei victime, două femei și o minoră, s-au acordat îngrijiri la fața locului.

Șoferul camionului a fost evaluat de paramedici, care au constatat că nu are leziuni.

La intervenție au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, echipaje de prim ajutor din Pașcani și Târgu Frumos, precum și unitatea de terapie intensivă mobilă SMURD. Două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, dintre care unul cu medic, au sprijinit operațiunea. De asemenea, la locul accidentului a fost trimis și elicopterul SMURD.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Amintim că un accident rutier produs sâmbătă seară în localitatea Puchenii Mari din județul Prahova a dus la moartea a doi tineri de 18, respectiv 19 ani, iar un adolescent de 15 ani este rănit.

Pe 17 septembrie, o femeie în vârstă de 54 de ani a decedat, iar alte trei persoane au fost rănite într-un grav accident rutier produs pe DN 65 C, în județul Dolj.