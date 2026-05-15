search
Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Procurorii din Italia cer închisoare pe viață pentru Vasile Frumuzache, românul care a ucis două escorte. Acuzații de premeditare și cruzime

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Procurorii din Italia au solicitat condamnarea la închisoare pe viață pentru Vasile Frumuzache, fost agent de pază român în vârstă de 32 de ani, acuzat de uciderea a două escorte, Denisa Paun și Ana Maria Andrei, în localitățile italiene Montecatini și Prato.

Vasile Frumuzache și una dintre femeile ucise. FOTO: arhivă
Vasile Frumuzache și una dintre femeile ucise. FOTO: arhivă

Acuzația principală vizează cruzimea deosebită a celor două crime, dar și că faptele ar fi fost comise cu premeditare, potrivit publicației Corriere della Sera.

În pledoaria sa, procurorul din Prato, Luca Tescaroli, a susținut că declarațiile inculpatului ar fi fost „strategice” și menite să evite o condamnare la detențiunea pe viață.

„Nu putem ignora reticențele și numeroasele «nu-mi amintesc» din declarația din sala de judecată”, a afirmat magistratul, referindu-se inclusiv la explicațiile oferite de inculpat privind vizitele efectuate înainte de comiterea faptelor.

Din acest motiv, procurorul a cerut Curții de Apel din Florența aplicarea pedepsei maxime, invocând gravitatea faptelor, în contextul în care una dintre victime ar fi fost decapitată, iar ulterior capul i-ar fi fost incendiat.

Potrivit Parchetului, Vasile Frumuzache „este o persoană lucidă, capabilă să se controleze și să înțeleagă consecințele faptelor sale”, motiv pentru care nu ar trebui să beneficieze de circumstanțe atenuante.

În cadrul audierilor, desfășurate pe 2 aprilie, inculpatul a susținut că una dintre victime ar fi încercat să-l șantajeze după un raport sexual, iar cealaltă ar fi fost ucisă după ce ar fi refuzat să întrețină relații intime. Procurorii au catalogat însă aceste explicații drept necredibile.

Românul, suspectat de alte crime și asasinate la comandă

De asemenea, anchetatorii italieni investighează posibilitatea ca românul Vasile Frumuzache să fie implicat și în alte crime, după ce a recunoscut uciderea a două tinere escorte românce. Rămășițele acestora au fost descoperite în 2024 și 2025.

Încă de la prima sa mărturisire, Procuratura din Prato și carabinierii au suspectat că Frumuzache ar putea fi implicat într-un lanț de crime. Pe baza rapoartelor de dispariție, anchetatorii au ajuns la alte două femei despre care nu se mai știa nimic. Și acestea erau tinere escorte, însă autoritățile nu au oferit detalii suplimentare.

Profilul lui Frumuzache, analizat de carabinieri, indică posibilitatea ca acesta să fi ucis și alte persoane.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
digi24.ro
image
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena şi s-a calificat în finală. VIDEO cu reprezentația ei
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
gandul.ro
image
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
mediafax.ro
image
Adi Mutu, verdict fără dubii: Jose Mourinho e gata să arunce în aer vestiarul lui Real Madrid! „E bombă atomică pe lângă bombele de acolo!”
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
digisport.ro
image
Poveste de iubire ca în filme. După 25 de ani împreună și 3 copii, Eva Herzigova și Gregor Marsiaj se căsătoresc
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale"
observatornews.ro
image
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele DECLARAȚII: 'Doi oameni care au ajuns să...'
cancan.ro
image
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Câți bani ia în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Orașul din România desemnat Destinația Anului 2026. A produs cea mai mare surpriză din turism
playtech.ro
image
Marea campioană olimpică a decis să se retragă și să devină asistentă medicală: ”Sunt pur și simplu fascinată de acest domeniu”
fanatik.ro
image
Ce cotă are România la Eurovision pe Polymarket și la casele de pariuri. Alexandra Căpitănescu, șanse reale să câștige competiția
ziare.com
image
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat decizia
digisport.ro
image
Ce filme Netflix recomandă Marina Almășan: „Mă uit cu mare plăcere”. Irinel Columbeanu e fan „Asia Express”: „Îi plac competițiile”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Bogdan de la Ploiești. Artistul tocmai s-a mutat în casă nouă. E ca în filme. Are un dressing fabulos și totul este amenajat într-un stil modern / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Abuzuri împotriva gimnastei Sabrina Voinea! Mama sa, antrenoarea Camelia Voinea a fost suspendată
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
click.ro
image
Pe ce loc va intra Alexandra Căpitănescu în concurs în finala de sâmbătă? Primele declarații după calificare: „A fost electric, ca un tsunami! M-am simțit ca o fantomă, parcă nu era real”
click.ro
image
Declarațiile lui Mihai Trăistariu despre Mădălina Manole au stârnit revoltă! Jorge l-a contrazis imediat: „E ditamai talentul național”
click.ro
familia regala daneza foto profimedia 1044018338 jpg
Regina a făcut infarct! Palatul a emis de urgență un comunicat despre starea în care se află Majestatea Sa
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Sute de situri funerare în incinte, descoperite în estul Sudanului (© Google Earth, hartă compilată în QGIS)
Sute de gropi comune antice ascunse în deșertul Sahara, descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta Laurei Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor

OK! Magazine

image
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?