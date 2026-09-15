 Atac armat pe o stradă din Roma. O jurnalistă a fost împușcată de un individ care ar viza femeile | adevarul.ro
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Atac armat pe o stradă din Roma. O jurnalistă a fost împușcată de un individ care ar viza femeile

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O jurnalistă a fost rănită în braț de un proiectil tras în timp ce mergea singură pe o stradă din Roma. Cristina Stillitano, în vârstă de 50 de ani, vorbea la telefon când a simțit o lovitură puternică și a observat că sângerează. Carabinierii anchetează cazul și încearcă să afle dacă este una dintre victimele unui atacator care a luat la țintă, în ultimele zile, femei care mergeau singure prin zonă.

Jurnalista a fost împușcată în braț
Jurnalista a fost împușcată în braț Foto: Facebook

Incidentul s-a produs pe Via della Giuliana, în cartierul Prati, în apropiere de Vatican. Cristina Stillitano mergea singură și vorbea la telefon când a simțit o lovitură puternică în umăr.

„Am simțit o lovitură puternică la braț, în zona trapezului, în timp ce mă plimbam pe Via della Giuliana, în cartierul Prati, la Roma. Am țipat de durere și mi-am dat seama că sângerez”, a povestit jurnalista.

Pentru câteva momente, Stillitano a crezut că fusese lovită de un trecător. Când s-a întors, însă, nu a văzut pe nimeni în apropiere, iar strada era aproape pustie. „Am crezut pentru o clipă că m-a lovit un trecător, dar nu era nimeni lângă mine și strada era pustie”, a spus femeia.

Ulterior, cu ajutorul carabinierilor ajunși la fața locului, jurnalista și-a dat seama că a fost împușcată. „Mi-am dat seama că fusesem împușcată cu un fel de armă, probabil cu aer comprimat, de la o anumită distanță. Cămașa era ruptă și exista o gaură clară și precisă în carne, de aproximativ cinci milimetri”, a relatat Stillitano, pe pagina sa de Facebook.

Cristina Stillitano a fost atacată pe o stradă din Roma
Cristina Stillitano a fost atacată pe o stradă din Roma Foto: Facebook

Proiectilul a rămas înfipt în braț

Femeia a fost transportată pentru îngrijiri medicale. Medicii au constatat că proiectilul nu a ieșit din braț. Acesta a rămas adânc în țesut și trebuie îndepărtat chirurgical.

„Medicii au stabilit că acest proiectil, probabil din plumb sau dintr-un alt material radioopac, este încă adânc în brațul meu. Prin urmare, voi fi transferată la CTO, deoarece este necesară o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea acestuia. Proiectilul mi-a lovit brațul, în apropierea umărului, cu o forță foarte mare. Dacă m-ar fi lovit în tâmplă, în piept sau în ochi, chiar nu știu ce s-ar fi putut întâmpla”, a declarat ea.

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Jurnalista vorbește despre alte incidente

Stillitano spune că nu știe cine a tras și nici care ar fi motivul atacului. Potrivit relatării sale, însă, mai mulți locuitori și comercianți din zonă i-au povestit despre incidente similare petrecute în ultimele zile.

„Nu știu cine m-a lovit și nici de ce, dar unii locuitori de pe Via della Giuliana mi-au spus că, de câteva zile, se trage în oameni pe stradă, în special în femeile sau turiștii care trec prin zonă. Din fericire, până acum, aceștia nu fuseseră loviți. Dacă se confirmă, mi se pare că această situație reprezintă un pericol grav și actual pentru pietonii care circulă pe stradă și pentru locuitorii cartierului”, a spus Stillitano.

Carabinierii verifică imaginile de pe camere

Carabinierii de la secția Prati investighează cazul și încearcă să stabilească de unde a fost tras proiectilul. Anchetatorii verifică inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate pe Via della Giuliana, pentru a identifica locul din care s-a tras și, eventual, persoana responsabilă.

Una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că atacatorul a folosit o pușcă sau un pistol cu aer comprimat, inclusiv o armă de tip airsoft, și a tras de la o fereastră a unui imobil cu vedere spre stradă. Proiectilul recuperat urmează să fie analizat, iar natura acestuia ar putea oferi anchetatorilor indicii importante despre arma folosită.

„Prin urmare, sper ca persoana responsabilă de acest atac să fie identificată cât mai repede”, a transmis jurnalista.

Mesaj pentru carabinieri și medici

După incident, Stillitano le-a mulțumit carabinierilor care au intervenit și personalului medical care a îngrijit-o.

„Le mulțumesc carabinierilor de la secția Prati, care au intervenit imediat pentru a mă ajuta și pentru a reconstitui cele întâmplate, precum și întregului personal de la urgențe, în special doctorului Benucci, care m-a asistat cu mult profesionalism, dar și cu omenie”, a spus ea.

Jurnalista le-a mulțumit și prietenilor și cunoscuților care i-au trimis mesaje după ce au aflat despre incident. „Sper să vă pot oferi în curând vești bune. Le mulțumesc, de asemenea, tuturor prietenilor și cunoscuților mei pentru valul de mesaje afectuoase și de susținere”, a transmis Cristina Stillitano.

Ancheta continuă, iar carabinierii verifică dacă atacul asupra jurnalistei are legătură cu incidentele semnalate în ultimele zile pe aceeași stradă. Totodată, aceștia încearcă să îl identifice și să îl găsească pe atacator.

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