Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
Parlamentul European sprijină Chișinăul şi acuză Rusia de tentative de destabilizare a Republicii Moldova înainte de alegeri

Publicat:

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care trage un semnal de alarmă privind intensificarea tentativelor Rusiei de a influența alegerile din 28 septembrie din Republica Moldova şi şi-a declarat sprijinul pentru guvernul de la Chişinău.

Parlamentul European a primit-o cu braţele deschise pe Maia Sandu. FOTO: Facebook
Parlamentul European a primit-o cu braţele deschise pe Maia Sandu. FOTO: Facebook

Miercuri, 10 septembrie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă acțiunile Rusiei menite să submineze stabilitatea și democrația din Republica Moldova, cu precădere în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie.

Potrivit documentului publicat pe pagina instituţiei, Moscova duce o campanie de ingerință și destabilizare, prin metode hibride și dezinformare, încercând să influențeze cursul democratic al țării și să o îndepărteze de aderarea la Uniunea Europeană.

Rezoluția a fost adoptată cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 de abțineri şi subliniază că „încercările repetate ale Moscovei de a interveni în procesele democratice ale Republicii Moldova vizează în mod clar să destabilizeze această țară și să o întoarcă de la calea democrației, făcând-o să își revoce deciziile suverane”, în special cele care privesc apropierea de Uniunea Europeană.

În același timp, eurodeputații își exprimă aprecierea față de eforturile Republicii Moldova în ceea ce privește reformele necesare integrării europene, considerând că acestea sunt remarcabile, în pofida „provocărilor interne și externe semnificative – inclusiv războiul de agresiune total al Rusiei împotriva Ucrainei și amenințările hibride specifice ale Kremlinului”.

De asemenea, Parlamentul European îndeamnă Consiliul să lanseze rapid negocierile oficiale de aderare, începând cu clusterul 1, dedicat „elementelor fundamentale”, care ar reflecta „recunoașterea progreselor substanțiale înregistrate de Republica Moldova pe calea reformelor esențiale”.

Un accent deosebit este pus pe importanța comunicării şi în acest context „este vital ca UE și Republica Moldova să își intensifice activitățile de comunicare strategică pentru a combate discursurile false promovate de Rusia”.

De asemenea, se atrage atenția asupra rolului-cheie jucat de organizațiile societății civile în lupta împotriva dezinformării și a influenței unor actori politici susținuți de Moscova şi se solicită sprijin din partea Uniunii Europene pentru ca viitoarele alegeri din Republica Moldova să fie „libere, corecte și transparente”.

Vă reamintim că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut marți, 9 septembrie, în Parlamentul European, un discurs în care a vorbit despre pericolele ingerinței ruse în procesul electoral din țara sa și despre importanța alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025.

„Obiectivul Kremlinului este clar: să cucerească Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare pentru atacuri hibride asupra Uniunii Europene”, a spus ea în aplauzele europarlamentarilor, care s-au ridicat în picioare la finalul discursului său, considerat istoric.

Momentul nu a fost, însă, lipsit de tensiuni, pentru că Diana Şoşoacă, europarlamentar şi lider SOS, a făcut notă discordantă, strigându-i acesteia: „Moldova e România, madam Maia Sandu!”, ceea ce a stârnit critici din partea colegilor săi europeni.

Europa

