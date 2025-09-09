Diana Șoșoacă a scandalizat Parlamentul European după discursul Maiei Sandu, cu un comentariu controversat

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost aplaudată îndelung de eurodeputați după un discurs istoric ținut la Strasbourg. În sală s-a auzit însă și vocea Dianei Șoșoacă, care a strigat un mesaj controversat imediat după intervenția liderului de la Chișinău.

Marți, 9 septembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut un discurs considerat istoric în plenul Parlamentului European, în care a vorbit despre încercările Kremlinului de a submina procesul democratic și de a influența alegerile din Republica Moldova, atrăgând atenția asupra metodelor prin care Moscova încearcă să frâneze drumul european al țării sale.

Șefa statului moldovean a fost întâmpinată cu aplauze călduroase, fiind condusă în sala de plen de președintele Parlamentului European, Roberta Metsola.

După aproape treizeci de minute de discurs, în care a expus pericolele ingerinței rusești, Maia Sandu a primit o ovație impresionantă, eurodeputații ridicându-se în picioare și aplaudând minute în șir.

Atmosfera festivă a fost întreruptă brusc de o voce venită din partea delegației României. Europarlamentarul Diana Șoșoacă, cunoscută pentru ieșirile sale controversate, a strigat din sală: „Moldova e România, madam Maia Sandu!”.

Vocea sa a răsunat puternic în plenul legislativului european, atrăgând imediat atenția tuturor, Diana Șoșoacă, fost avocat și actual lider al Partidului S.O.S. România, nefiind la prima manifestare de acest fel. De-a lungul anilor, ea s-a făcut remarcată prin poziții pro-Moscova și prin vizitele repetate la ambasada Federației Ruse la București.

Deși unii eurodeputați i-au reproșat comportamentul, Șoșoacă nu s-a oprit aici și a continuat să își susțină punctul de vedere.

„Acesta este adevărul, aceasta este istoria”, a adăugat ea, menținându-și tonul provocator în fața colegilor din legislativul european.