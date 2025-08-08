Îngrijorări la Chișinău înaintea alegerilor din toamnă. Kremlinul urmărește să creeze haos pentru a influența votul, avertizează șeful diplomației

Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avertizat la Cernăuți că Rusia continuă să folosească tactici hibride pentru a destabiliza țara și a influența alegerile parlamentare din septembrie.

„Rusia urmărește în continuare să creeze haos social, economic și informațional în Republica Moldova pentru a influența viitoarele alegeri parlamentare” a declarat, vineri, la Cernăuți, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, potrivit Agerpres.

El a declarat, la finalul întâlnirii trilaterale România - Ucraina - Republica Moldova, că, timp de trei ani, „Ucraina a luptat cu dârzenie nu doar pentru viitorul său, suveranitatea, independența, integritatea sa, ci și pentru securitatea întregii Europe”.

Șeful diplomației de la Chișinău acuză Rusia de haos social, economic și informațional

„Este clar că Rusia urmărește în continuare să creeze haos social, economic și informațional în Republica Moldova pentru a influența viitoarele alegeri parlamentare. Sunt încrezător că cetățenii noștri nu se vor lăsa manipulați și am convingerea că ei nu vor admite ca în țara noastră să fie o guvernare anti-ucraineană, anti-românească și anti-europeană. Autoritățile Republicii Moldova depun eforturi pentru a minimiza efectele nefaste ale atacurilor hibride ale Federației Ruse și mizăm în continuare pe sprijinul Ucrainei, României pentru promovarea parcursului nostru european”, a afirmat el.

La rândul său, ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a subliniat că alegerile parlamentare din Moldova „sunt importante pentru viitorul Ucrainei și al întregii regiuni'.'Rusia în continuare va încerca să destabilizeze unitatea Europei și relațiile noastre bilaterale. De aceea, alegerile care vor avea loc în septembrie în Moldova sunt foarte importante pentru viitorul Ucrainei și al întregii regiuni”.

Declarațiile, făcute la trilaterala România-Ucraina-Moldova organizată în Cernăuți

În cadrul întâlnirii trilaterale RO-MD-UA, miniștrii de externe au adoptat o declarație comună care confirmă progresul semnificativ realizat până în prezent și evidențiază potențialul important al acestui format de coordonare.

“Acest cadru a căpătat, în ultimii trei ani, atât o dinamică sporită, cât și o substanță foarte consistentă, pe baza angajamentului nostru comun de a aprofunda proiectele comune de cooperare, în special în domeniul conectivității energetice, în beneficiul reciproc al țărilor noastre”, a afirmat ministrul român de externe, Oana Țoiu.

“Prin coordonarea noastră activă, contribuim, de asemenea, la asigurarea stabilității și securității regiunii Mării Negre și setăm un standard în relațiile noastre de vecinătate”, a subliniat ministrul român.