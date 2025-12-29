O medaliată cu bronz la Mondiale a murit la doar 58 de ani. „Numele său va rămâne legat pentru totdeauna de istoria atletismului românesc”

Fosta atletă Tudorița Chidu, medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale, a încetat din viață, luni, la doar 58 de ani, a anunțat clubul CSM Unirea Slobozia pe pagina sa de Facebook.

„A plecat dintre noi, în această dimineață, o sportivă emblematică a județului Ialomița și o mare atletă a României. Tudorița Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul și căldura zâmbetului pe care știa atât de bine să le răspândească în jurul ei”, a transmis clubul ialomițean în mesajul său de pe contul oficial de Facebook. Postarea a strâns peste 500 de mesaje de condoleanțe.

Chidu a obținut medalia de bronz în proba de 1.500 metri la Campionatele Mondiale din 1991, de la Sevilla (Spania). Sportiva a mai obținut o medalie de bronz cu echipa, la Mondialele de cros din 1995.

Născută în 1967, Tudorița Chidu a fost medaliată cu aur la Campionatele Balcanice indoor din 1994, tot la 1.500 m.

În ultimii trei ani, Tudorița Chidu a fost antrenoarea secției de atletism de la Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia. Nu se cunoaște cauza decesului.

Dispariția Tudoriței Chidu a fost anunțată și pe contul oficial de Facebook al Federației Române de Atletism. „Numele său va rămâne legat pentru totdeauna de istoria atletismului românesc”, scrie federația.