Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut marți, 9 septembrie, în Parlamentul European, un discurs în care a vorbit despre pericolele ingerinței ruse în procesul electoral din țara sa și despre importanța alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025.

„Obiectivul Kremlinului este clar: să cucerească Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare pentru atacuri hibride asupra Uniunii Europene”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a atras atenția că interferența rusă nu se rezumă doar la ziua votului, ci începe cu luni înainte și persistă mult timp după. „Ca un virus, ea găsește fisurile și lovește”, a spus aceasta.

Ea a vorbit despre criza energetică artificială declanșată la începutul anului trecut, finanțările ilicite prin criptomonede și carduri preplătite, dar și despre tentativele de cumpărare a voturilor: „O bancă rusă sancționată a deschis 138.000 de conturi pentru a influența rezultatele prin plăți directe.”

„Nu este ceva de care să fim mândri, dar arată modul în care Rusia identifică vulnerabilitățile și le exploatează”, a completat liderul de la Chișinău.

Maia Sandu a mai acuzat Kremlinul de orchestrarea protestelor plătite, manipularea rețelelor sociale prin conturi false, răspândirea de deepfake-uri și atacuri cibernetice asupra instituțiilor publice: „Democrația însăși a devenit o țintă. Reprezentanții ruși finanțează și protestele — orchestrate pe Telegram, cu transportul organizat și oamenii atrași de promisiuni de mii de euro.”

„Religia este folosită ca armă. Grupări criminale sunt recrutate pentru sabotaje și intimidări. Un judecător care s-a pronunțat recent pe corupție politică a primit amenințări cu moartea. Diaspora noastră este și ea vizată de campanii online ce încearcă să îi dezbine pe cei din străinătate de familiile de acasă. La ultimele alegeri, paisprezece secții de vot din țări membre ale UE au primit alerte false cu bombă pentru a fi oprită votarea. În Găgăuzia circulă minciuni că autonomia ar fi în pericol. În regiunea transnistreană, apelurile pentru noi secții de votare nu sunt decât o tactică pentru a umfla artificial prezența cu mult peste cifra reală a votanților”, a precizat liderul de la Chișinău.

Președintele Republicii Moldova a cerut sprijinul Uniunii Europene și al partenerilor internaționali pentru protejarea procesului democratic: „De aceea, aceste alegeri sunt foarte importante. Apărându-le, protejăm nu numai Moldova, ci și securitatea și stabilitatea regională.”

La final, Maia Sandu a fost ovaționată în picioare de majoritatea europarlamentarilor.