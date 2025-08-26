Care este miza alegerilor parlamentare din R. Moldova?

"Poporul R. Moldova este un popor european. Nu are nimic din geneza lui în comun cu Rusia", a spus Traian Băsescu pentru DW. Cristian Gherasim a stat de vorbă cu politicieni și experți despre scrutinul din septembrie.

Fostul preşedinte al României consideră că Republica Moldova este o ţară importantă şi respectată în strategia de securitate a Uniunii Europene.

Vizita recentă a delegaţiei oficialilor statelor Benelux (Belgia, Olanda, Luxemburg) în Chişinău confirmă acest lucru. Pe rând, ministrul de externe belgian şi cel luxemburghez au reiterat susţinerea pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, pentru stabilitate democratică şi dezvoltare economică. Directorul general pentru cooperare europeană al Regatului Olandei, prezent şi el la Chişinău, a subliniat faptul că "ţările Benelux sprijină cu fermitate suveranitatea Republicii Moldova, reziliența sa în fața amenințărilor, precum și progresele obținute în domenii esențiale - de la reforma justiției până la diversificarea energetică".

Necesitatea acestui sprijin european a fost subliniată şi de fostul președinte al României Traian Băsescu în dialogul cu Deutsche Welle.

DW: De ce este atât de importantă Republica Moldova?

Traian Băsescu: Importanţa Republicii Moldova este mai ales legată de faptul că este o zonă tampon care ţine la distanţă Federaţia Rusă.

DW: Cum vedeţi integrarea europeană a Republicii Moldova?

Republica Moldova nu poate face asta singură, nu se poate lupta cu presiunea venită de la Moscova de una singură. Trebuie sprijinită de România şi de Bruxelles pentru integrarea sa europeană.

În perioada 2008-2009 am permis acordarea cetăţeniei române pentru cetăţeni ai Republicii Moldova. Au fost acordate atunci peste 10.000 de burse anual. Această desovietizare trebuie continuată şi susţinută. Iar miza acestor alegeri este extrem de mare. Politica de desovietizare pe care am făcut-o prin acordarea cetățeniei române a fost extrem de bună. Acum moldoveni extrem de calificaţi sunt răspândiți în toată Europa și îi găsești în funcții importante, în Parlament, în Comisie, iar acești oameni trebuie să voteze - și trebuie să voteze pentru PAS, pentru varianta pro-europeană.

Poporul Republicii Moldova este un popor european. Nu are nimic din geneza lui în comun cu Rusia. Este în schimb victima Pactului Ribbentrop-Molotov şi a politicii de sovietizare prin care populaţia Republicii Moldova a fost strămutată în URSS. Au fost duşi către răsărit românii din Republica Moldova, iar în locul lor au fost aduşi ruşi pentru a facilita procesul de sovietizare.

Acum se pare că suntem într-un proces invers, dar este important ca drumul de integrare europeană al Republicii Moldova să nu fie întrerupt după alegerile din septembrie. Asta înseamnă un vot pentru partidul pro-european al Maiei Sandu.

DW: Care este miza acestor alegeri?

Traian Băsescu: Recuperarea Moldovei în spaţiul european. Partidul Maiei Sandu - Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) - trebuie sprijinit de către toţi. Acum este pe locul 1 în sondaje, dar la o distanță prea mică față de blocul comunist, iar sprijinul trebuie să vină masiv.

Românii care dețin cetățenie moldovenească trebuie îndemnaţi să meargă la vot în septembrie și să susțină PAS. Procesul de desovietizare nu este încheiat. Este un proces ce trebuie continuat prin susţinerea variantei pro-UE.

Europarlamentarul român Siegfried Mureșan pare să fie de acord privind importanţa Republicii Moldova, menţionând şi paşii importanţi făcuţi de guvernul pro-european în procesul de aderare.

Siegfried Mureșan a declarat pentru DW: "Republica Moldova are o importanță majoră pentru Uniunea Europeană - este țara de la granița estică a Uniunii care face eforturi reale pentru reformă, modernizare și integrare. Am văzut acest lucru din partea guvernului pro-european de la Chișinău, care a obținut rezultate concrete în combaterea corupției, reforma justiției și stabilizarea economică, iar aceste rezultate au fost răsplătite cu cel mai mare sprijin financiar acordat vreodată de UE unei țări din Parteneriatul Estic."

DW: De ce contează Moldova pentru UE?

Siegfried Mureșan: Moldova nu este doar un beneficiar de sprijin european, ci un partener strategic aflat în prima linie a confruntării cu influența Federației Ruse. De aceea, sprijinul politic, financiar și instituțional al UE trebuie să fie ferm și consecvent. Deschiderea primului grup de negocieri cu Moldova ar transmite un semnal clar către Moscova: că parcursul european al Chișinăului este real, ireversibil și sprijinit de întreaga Uniune.

Rareş Bogdan, şi el europarlamentar, a subliniat pericolul influenţei Rusiei în Republica Moldova şi necesitatea unei victorii a pro-europenilor: "Orice creştere a influenţei Rusiei în Republica Moldova va însemna limitarea democraţiei, a statului de drept, a reformelor şi un val masiv de dezinformare și propagandă rusească, toate menite să ţine Moldova pe orbita Moscovei."

Istoricul Armand Goşu, expert în spaţiul ex-sovietic, a nuanţat importanţa pe care o are Republica Moldova şi a evidenţiat miza extraordinară a acestor alegeri: "Moldova este una dintre puținele cărți pe care UE le mai poate juca în vecinătatea estică, după începerea agresiunii rusești împotriva Ucrainei și defecțiunea georgiană. Moldova are avantajul că este o țară mică, populație puțină, nu are graniță comună cu Rusia, și are o elită suficient de abilă care să folosească acest context internațional favorabil."

DW: Care este riscul de securitate pe care un guvern pro-rus la Chişinău l-ar aduce pentru Republica Moldova?

Armand Goşu: Aderarea Moldovei la UE confirmă atractivitatea modelului occidental pentru fostul spațiu sovietic și disponibilitatea Bruxelles-ului de a nu abandona extinderea spre est. Războiul din Ucraina și mai ales planul lui Putin de a ocupa Odesa au crescut substanțial importanța regională a Moldovei. Un guvern pro-rus la Chișinău, care să fie utilizat de Kremlin pentru a crea diversiuni anti-ucrainene, ar putea genera amenințări de securitate în regiunea Odesa și ar putea obliga Ucraina să intervină militar împotriva trupelor rusești din Transnistria.

Cristian Gherasim - DW