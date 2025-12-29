A murit veteranul de război Ion Vasile Banu. Decorarea acordată de Nicușor Dan, contestată din cauza trecutului militar

Colonelul (r.) Ion Vasile Banu, recent decorat de președintele Nicușor Dan, a încetat din viață la vârsta de 107 ani. Anunțul a fost făcut pe Facebook de nepoata veteranului, care a transmis condoleanțe și a subliniat întreaga viață dedicată țării.

La 1 decembrie 2025, cu ocazia Zilei Naționale, Ion Vasile Banu a fost decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. În mesajul său, președintele Nicușor Dan a declarat: „La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară. Este un gest simbolic prin care aducem un omagiu întregii generaţii de eroi care au scris cu sângele lor destinul ţării noastre.”

Șeful statului a prezentat gestul drept unul simbolic, menit să onoreze întreaga generație de militari care au luptat în Al Doilea Război Mondial, subliniind curajul, sacrificiul și devotamentul față de țară al veteranului, precum și implicarea sa civică după încheierea războiului.

Președintele a mai subliniat că România rămâne datoră să cinstescă cei care au apărat idealurile de libertate: „Suntem şi vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu preţul vieţii idealurile noastre de libertate, iar datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică şi europeană.”

Decorația a generat însă controverse, decizia președintelui fiind criticată, în contextul în care Ion Vasile Banu a făcut parte din unități ale armatei române implicate în crime de război și în Holocaust, inclusiv Pogromul de la Iași și Masacrul de la Odessa. Cătălin Avramescu, profesor de Științe Politice și fost consilier prezidențial, susține că aceste unități au acționat în cadrul războiului de exterminare dus de regimul Antonescu alături de Germania nazistă și a cerut retragerea decorației, scuze publice și demiterea consilierilor prezidențiali implicați.

Ion Vasile Banu s-a născut pe 1 august 1918, în comuna Glodeni, județul Dâmbovița. S-a încorporat în Armata României la vârsta de 21 de ani, în anul 1939 și a servit în Regimentul 89 Infanterie din Brașov, parte din Divizia 13 Infanterie. A participat la campania militară din 1941 pe Frontul de Est, inițial pentru recucerirea Basarabiei și apoi în zona Odessa. În toamna anului 1942, regimentul său a fost dislocat la una dintre cele mai dure și sângeroase bătălii ale frontului de răsărit: Cotul Donului (astăzi parte a regiunii Rostov din Rusia). În primăvara anului 1944, a luptat pe frontul de apărare al Moldovei, în bătălii din zona Văii Tazlăului și Colindelor Racovei. A fost lăsat la vatră în mai 1945 cu gradul de locotenent-major.