Maia Sandu reacționează după atacul rus asupra Kievului: ,,Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni și mii de rachete”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după atacul armatei ruse asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, subliniind că tot ce Rusia oferă lumii întregi în acest moment sunt tone de minciuni și mii de rachete.

„Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili fără discriminare. Atacul de aseară asupra Kievului a ucis persoane nevinovate, inclusiv un bebeluș, și a incendiat clădirea guvernamentală. Moldova este ferm alături de Ucraina împotriva acestei terori”, a notat lidera de la Chișinău pe internet.

Trei morți, printre care un bebeluș

În noaptea dintre 6 și 7 septembrie, Rusia a lansat cel mai mare atac aerian combinat de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022, vizând direct capitala ucraineană și mai multe regiuni ale țării.

Atacul aerian, desfășurat cu 805 drone și 13 rachete, a făcut trei victime, printre care un bebeluș și o tânără. Alte 18 persoane au fost rănite, inclusiv o femeie însărcinată, potrivit autorităților din Kiev. O altă femeie în vârstă a decedat într-un adăpost antibombă din districtul Darnitskii, aflat pe malul estic al Niprului.

Guvernul, avariat pentru prima dată de la începutul războiului

În capitala Ucrainei, mai multe clădiri rezidențiale au fost grav avariate, printre ele fiind și sediul principal al Executivului ucrainean.

În cartierul Sviatoșîn, mai multe etaje ale unui bloc cu nouă nivele au fost distruse, iar resturi ale dronelor prăbușite au declanșat incendii în alte trei imobile, inclusiv într-un bloc de 16 etaje. Imagini distribuite de serviciile de urgență arată fațade prăbușite, feronerie spartă și apartamente cu pereții distruși.