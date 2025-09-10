search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Spionul dintre NATO și Rusia: România veriga slabă

0
0
Publicat:

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații din R. Moldova a primit date sensibile din România și apoi le-a tranzacționat cu KGB Belarus.

Era Alexandru Bălan un pion între NATO și Rusia?
Era Alexandru Bălan un pion între NATO și Rusia?

În mod ironic, spionul transnațional a fost prins la Timișoara unde urma să participe la o conferință cu titlul „Parcursul pro-european și provocările viitorului: alegerile parlamentare 2025 din R. Moldova”. Potrivit unor surse juridice, ar fi vorba despre Alexandru Bălan de 47 de ani, numit în funcţia de adjunct al şefului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău în martie 2016 de președintele de atunci Nicolae Timofti.

Legătura cu Plahotniuc

Republica Moldova era dominată în acea perioadă de oligarhul Vladimir Plahotniuc, omul care dirija direct sau indirect tot ceea ce se întâmpla în viața politică și economică de dincolo de Prut. Între timp, s-au dovedit înclinațiile sale pro-ruse și amestecul în cel mai mare scandal financiar din R.Moldova: furtul miliardului de dolari. Plahotniuc urmează să fie extrădat din Grecia, dar înainte să ajungă un fugar el era favoritul serviciului de spionaj autohton și al politicienilor vremii, care îl răsfățau și credibilizau.

Oligarhul fugar Plahotniuc va fi extrădat din Grecia, unde a fost arestat
Oligarhul fugar Plahotniuc va fi extrădat din Grecia, unde a fost arestat


Există oare vreo legătură între Plahotniuc și spionul arestat ieri de Direcția de Investigații a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)?

În mod sigur se cunoșteau bine și probabil lucrau împreună cu partenerii români, având unele obiective comune, dar și unele tentații similare. Să fi fost nostalgia după vechile regimuri un liant? Să se fi reînnodat legăturile complicate din perioada KGB pe care le-a descris fostul procuror militar, Cătălin Ranco Pițu la DW

Cariera lui Alexandru Bălan

În orice caz, Alexandru Bălan acuzat de procurorii DIICOT de trădare a fost angajat la SIS în 2000, imediat după ce a terminat Academia de Studii Economice din Chişinău, și de atunci a avansat pe lanțul ierarhic. Ziarul Național de dincolo de Prut scrie că Bălan ar fi fost bănuit că în 2011 l-ar fi ajutat să evadeze pe bloggerul pro-rus Eduard Baghirov, originar din Turkmenistan, dar de origine azeră. Bloggerul fusese arestat la Chișinău și acuzat că a folosit tehnologii avansate de manipulare a maselor prin care a încercat să submineze procesul electoral din R. Moldova în așa numita Revoluție Twitter din 2009.

În 2019, când Plahotniuc era încă pe val, fostul șef SIS a fost trimis la Ambasada R. Moldova de la Kiev. Fostul ministru moldovean al Apărării, Anatol Şalaru, a declarat pentru Antena 3 că Alexandru Bălan „a jucat rolul principal anti-România din SIS Moldova". În acest caz cum a ajuns să primească informații importante de la București? Și în ce scop le primea?

Deocamdată nu e prea clar. Potrivit procurorilor care îl investighează „a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”. 

Anchetatorii au date din care rezultă că în 2024 și 2025 fostul șef al SIS Moldova a avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri de informații din Belarus și că „există suspiciuni rezonabile că au avut scopul de a transmite instrucțiuni și a face plăți pentru servicii prestate”.

Colaborare internațională

Serviciul Român de Informații a precizat că a cooperat în acest caz cu serviciile de informații din CehiaPoloniaUngaria și, în etapa finală, cu Republica Moldova. Conform BBC, serviciile secrete europene care au participat la această operațiune au reușit să dezmembreze o rețea de spionaj construită de belaruși în interiorul UE.

Directorul serviciului de informații ceh BIS, Michal Kudelka, crede că „pentru a combate cu succes această activitate ostilă în Europa, trebuie limitată circulația diplomaților acreditați din Rusia și Belarus în zona Schengen”. La Bruxelles s-a mai discutat acest subiect, dar în cele din urmă, statele europene s-au ocupat diferit de acest subiect, știind totuși că unul dintre marile țeluri ale Rusiei ar fi să dezbine Uniunea Europeană și, dacă e posibil, să creeze haos.

Întrebări deschise

Rămâne complicat de explicat pentru oficialii români cum a ajuns Alexandru Bălan numărul 2 într-un serviciu secret străin să intre în posesia prețioaselor informații care țin de securitatea națională. A lucrat ca ofițer acoperit pentru vreunul din serviciile autohtone, a fost racolat de vreunul dintre ele și pe urmă a devenit spion dublu?  Sau mai întâi l-au recrutat belarușii?

La prima vedere pare ciudat că un spion publică neobosit pe Facebook critici la adresa administrației de la Chișinău și a Serviciului pentru care a lucrat. Sau postează despre pendulările sale între conferințele de la Kiev, din Budapesta, de la Timișoara și din alte orașe ale Europei Centrale.

Se presupune din informațiile făcute publice în România, Ungaria, Cehia, Polonia că fostul șef al SIS Moldova strângea de peste tot date pe care le împărțea cu Belarus, dar, poate, și cu România.

Alexandru Bălan era un pion între NATO și Rusia alimentat (și de) România, iar prezența lui cu secretele țării în buzunar, pregătite pentru belaruși, nu face decât să scoată la iveală alte fisuri, de data aceasta din zona cea mai sensibilă a țării. În acest fel, România se vede tot mai vulnerabilă, cu oameni speciali gata oricând să lucreze de partea inamicului.

Sabina Fati - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
gandul.ro
image
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
mediafax.ro
image
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă președinte. Afacerea din Herăstrău
fanatik.ro
image
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
observatornews.ro
image
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
playtech.ro
image
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, în fața unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
kanald.ro
image
Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
romaniatv.net
image
Bani mai puțini pentru pensionari în septembrie. Cine va primi ajutor
mediaflux.ro
image
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
gsp.ro
image
Apple lansează iPhone 17: Ce e nou și cât costă noile telefoane?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi
click.ro
image
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră?
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul William a dat cel mai bun răspuns când a fost întrebat dacă fiul Louis este „puțin cam dificil”. Are șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas