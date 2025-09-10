Spionul dintre NATO și Rusia: România veriga slabă

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații din R. Moldova a primit date sensibile din România și apoi le-a tranzacționat cu KGB Belarus.

În mod ironic, spionul transnațional a fost prins la Timișoara unde urma să participe la o conferință cu titlul „Parcursul pro-european și provocările viitorului: alegerile parlamentare 2025 din R. Moldova”. Potrivit unor surse juridice, ar fi vorba despre Alexandru Bălan de 47 de ani, numit în funcţia de adjunct al şefului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău în martie 2016 de președintele de atunci Nicolae Timofti.

Legătura cu Plahotniuc

Republica Moldova era dominată în acea perioadă de oligarhul Vladimir Plahotniuc, omul care dirija direct sau indirect tot ceea ce se întâmpla în viața politică și economică de dincolo de Prut. Între timp, s-au dovedit înclinațiile sale pro-ruse și amestecul în cel mai mare scandal financiar din R.Moldova: furtul miliardului de dolari. Plahotniuc urmează să fie extrădat din Grecia, dar înainte să ajungă un fugar el era favoritul serviciului de spionaj autohton și al politicienilor vremii, care îl răsfățau și credibilizau.





Există oare vreo legătură între Plahotniuc și spionul arestat ieri de Direcția de Investigații a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)?

În mod sigur se cunoșteau bine și probabil lucrau împreună cu partenerii români, având unele obiective comune, dar și unele tentații similare. Să fi fost nostalgia după vechile regimuri un liant? Să se fi reînnodat legăturile complicate din perioada KGB pe care le-a descris fostul procuror militar, Cătălin Ranco Pițu la DW?

Cariera lui Alexandru Bălan

În orice caz, Alexandru Bălan acuzat de procurorii DIICOT de trădare a fost angajat la SIS în 2000, imediat după ce a terminat Academia de Studii Economice din Chişinău, și de atunci a avansat pe lanțul ierarhic. Ziarul Național de dincolo de Prut scrie că Bălan ar fi fost bănuit că în 2011 l-ar fi ajutat să evadeze pe bloggerul pro-rus Eduard Baghirov, originar din Turkmenistan, dar de origine azeră. Bloggerul fusese arestat la Chișinău și acuzat că a folosit tehnologii avansate de manipulare a maselor prin care a încercat să submineze procesul electoral din R. Moldova în așa numita Revoluție Twitter din 2009.

În 2019, când Plahotniuc era încă pe val, fostul șef SIS a fost trimis la Ambasada R. Moldova de la Kiev. Fostul ministru moldovean al Apărării, Anatol Şalaru, a declarat pentru Antena 3 că Alexandru Bălan „a jucat rolul principal anti-România din SIS Moldova". În acest caz cum a ajuns să primească informații importante de la București? Și în ce scop le primea?

Deocamdată nu e prea clar. Potrivit procurorilor care îl investighează „a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”.

Anchetatorii au date din care rezultă că în 2024 și 2025 fostul șef al SIS Moldova a avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri de informații din Belarus și că „există suspiciuni rezonabile că au avut scopul de a transmite instrucțiuni și a face plăți pentru servicii prestate”.

Colaborare internațională

Serviciul Român de Informații a precizat că a cooperat în acest caz cu serviciile de informații din Cehia, Polonia, Ungaria și, în etapa finală, cu Republica Moldova. Conform BBC, serviciile secrete europene care au participat la această operațiune au reușit să dezmembreze o rețea de spionaj construită de belaruși în interiorul UE.

Directorul serviciului de informații ceh BIS, Michal Kudelka, crede că „pentru a combate cu succes această activitate ostilă în Europa, trebuie limitată circulația diplomaților acreditați din Rusia și Belarus în zona Schengen”. La Bruxelles s-a mai discutat acest subiect, dar în cele din urmă, statele europene s-au ocupat diferit de acest subiect, știind totuși că unul dintre marile țeluri ale Rusiei ar fi să dezbine Uniunea Europeană și, dacă e posibil, să creeze haos.

Întrebări deschise

Rămâne complicat de explicat pentru oficialii români cum a ajuns Alexandru Bălan numărul 2 într-un serviciu secret străin să intre în posesia prețioaselor informații care țin de securitatea națională. A lucrat ca ofițer acoperit pentru vreunul din serviciile autohtone, a fost racolat de vreunul dintre ele și pe urmă a devenit spion dublu? Sau mai întâi l-au recrutat belarușii?

La prima vedere pare ciudat că un spion publică neobosit pe Facebook critici la adresa administrației de la Chișinău și a Serviciului pentru care a lucrat. Sau postează despre pendulările sale între conferințele de la Kiev, din Budapesta, de la Timișoara și din alte orașe ale Europei Centrale.

Se presupune din informațiile făcute publice în România, Ungaria, Cehia, Polonia că fostul șef al SIS Moldova strângea de peste tot date pe care le împărțea cu Belarus, dar, poate, și cu România.

Alexandru Bălan era un pion între NATO și Rusia alimentat (și de) România, iar prezența lui cu secretele țării în buzunar, pregătite pentru belaruși, nu face decât să scoată la iveală alte fisuri, de data aceasta din zona cea mai sensibilă a țării. În acest fel, România se vede tot mai vulnerabilă, cu oameni speciali gata oricând să lucreze de partea inamicului.

Sabina Fati - DW