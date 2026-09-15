O dronă necunoscută s-a prăbușit lângă o bază militară din Germania. Autoritățile au izolat zona

O dronă necunoscută s-a prăbușit în apropierea unei baze militare aeriene din Germania. Autoritățile au izolat zona și caută resturile. De asemenea, anchetatorii încearcă să afle cine a lansat drona.

O dronă s-a prăbușit lângă o bază militară din Germania Foto: arhivă, adevărul

O dronă s-a prăbușit într-o zonă nepopulată, în apropierea lacului Steinhuder Meer din Germania. Potrivit BILD, locul impactului este la aproximativ un kilometru distanță de baza aeriană a Bundeswehr din Wunstorf.

Poliția a lansat o operațiune de căutare amplă pentru a găsi alte resturi. Autoritățile spun că nu există un pericol cunoscut pentru public. Originea și proprietarul dronei rămân necunoscute.

Oficiul Regional pentru Investigații Criminale (LKA) a confirmat că drona s-a prăbușit într-o zonă nepopulată. Din cauza suprafeței extinse în care ar putea fi împrăștiate fragmentele, la fața locului au fost mobilizate numeroase forțe de intervenție..

Incidentul din Germania se produce după o serie de evenimente care au alimentat îngrijorările privind activitatea dronelor în interiorul și în apropierea spațiului NATO.

În Lituania, o dronă care a pătruns în spațiul aerian al țării dinspre Belarus a fost doborâtă de avioane de vânătoare italiene Eurofighter, desfășurate la baza NATO de la Šiauliai. Resturile aparatului sunt analizate pentru a se stabili tipul dronei.

Totodată, o fregată rusă a lansat două rachete de semnalizare către un elicopter militar danez aflat într-o misiune de rutină în apele internaționale, în apropierea coastelor Danemarcei.

Rachetele au trecut foarte aproape de elicopter, potrivit autorităților daneze. Copenhaga a anunțat că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei pentru a discuta despre incident.