Un detaliu neașteptat ridică semne de întrebare în cazul dronei militare descoperite luni, 1 septembrie, pe un câmp din comuna Viișoara, județul Vaslui. Un cioban mărturisește că o mașină a ajuns la locul incidentului înainte ca zona să fie împânzită de autorități. Oamenii din autoturism au inspectat drona și au plecat, fără să ia nimic.

Marcel Bogos, ciobanul care a descoperit drona împreună cu un alt tânăr, susține că, în timp ce se îndreptau spre locul unde căzuse aparatul, au observat un autoturism alb oprind chiar lângă acesta, relatează publicația locală Vremea nouă.

„Au venit exact unde era drona, s-au dat jos, s-au uitat la ea și au plecat”, a povestit ciobanul jurnaliștilor aflați la fața locului.

Bărbatul susține că nu era vorba despre un echipaj al autorităților, despre care spune că au ajuns ulterior în zonă.

Drona încă funcționa când a fost găsită

După plecarea mașinii misterioase, ciobanul și tânărul care îl însoțea, s-au apropiat de aparatul căzut, iar surpriza a fost și mai mare: drona încă prezenta semne de funcționare

„Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”, a declarat Marcel Bogos, potrivit Vremmea Nouă/

Fără să realizeze pericolul la care se expunea, bărbatul a smuls două fire ale dronei, temându-se că aparatul ar putea exploda. Ulterior, însoțitorul său a apelat numărul de urgență 112.

Ciobanul care a descoperit drona Foto: captură YouTube Vremea Nouă

Fotografii care nu au fost făcute publice

Ciobanul susține că drona avea inscripții și numere vizibile pe structură. Unul dintre martori ar fi realizat fotografii ale aparatului, însă acestea au intrat ulterior în atenția anchetatorilor.

Ciobanul a descris aparatul ca fiind de dimensiuni considerabile, cu aripi de aproximativ un metru fiecare și o lungime totală de aproape trei metri.

Drona avea încărcătură explozibilă

Pe măsură ce ancheta a avansat, specialiștii au stabilit că drona reprezenta un pericol real. Autoritățile au restrâns zona de siguranță, iar la fața locului a fost adus un excavator pentru amenajarea unui perimetru de detonare.

Încărcătura explozibilă a fost distrusă controlat de specialiști, explozia având loc în condiții de siguranță.

Surse citate de publicația locală indică faptul că aparatul ar putea fi de proveniență ucraineană, însă autoritățile nu au confirmat oficial originea dronei.

Amintim că drona a fost descoperită în dimineața zilei de 1 septembrie 2026 pe un teren din extravilanul comunei Viișoara, județul Vaslui. Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a confirmat găsirea unui aparat de tip dronă avariat și a anunțat sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. Autoritățile desfășoară cercetări pentru stabilirea provenienței aparatului și a circumstanțelor în care acesta a ajuns pe teritoriul României.