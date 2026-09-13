 Mărturia localnicului ajuns primul la drona prăbușită în Suceava: „Ardea. O bucată de păpușoi era pârlită toată și erau bucăți de plastic” | adevarul.ro
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Video Mărturia localnicului ajuns primul la drona prăbușită în Suceava: „Ardea. O bucată de păpușoi era pârlită toată și erau bucăți de plastic”

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Un bărbat din localitatea suceveană Botoșenița Mare a relatat ce a găsit în lanul de porumb unde s-a prăbușit drona care a intrat sâmbătă în spațiul aerian al României. Omul mărturisește că habar nu avea că în fața sa arde un astfel de aparat.

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Foto: captură Ziarul de Iași

Daniel a povestit că a ajuns primul la locul impactului, mediat după ce a auzit bubuitura și a fotografiat incendiul și resturile aparatului înainte ca zona să fie izolată de autorități, notează Ziarul de Iași.

Bărbatul le-a arătat jurnaliștilor imaginile surprinse la scurt timp după ce a ajuns în lan, în care se vede vegetația arzând în locul în care drona lovise solul:  „Ardea, ardea!”.

Întrebat dacă nu s-a temut să se apropie, în condițiile în care nu știa ce anume căzuse acolo, bărbatul a răspuns fără ezitare.

„Nu, nu mi-a fost frică. De ce să-mi fie frică? (...) Când am ajuns, o bucată de păpușoi era pârlită toată și bucăți din plastic”, a relatat el, adăugând că printre resturile aparatului se aflau și bucăți din aripi.

Localnicul a mărturisit că nu știa atunci că obiectul prăbușit era o dronă. 

„Eu m-am dus să văd. Dacă cădea pe casă la cineva, ce era?”, a adăugat Daniel.

Ulterior, la fața locului au început să ajungă autoritățile, iar oamenilor li s-a cerut să se îndepărteze, iar bărbatul a părăsit zona.

Drona traversase Ucraina și Republica Moldova înainte de a cădea în România

Amintim că, potrivit Ministerului Apărării Naționale, Centrele de Operații Aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat, sâmbătă, 12 septembrie, autoritățile române că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state și se îndrepta către nord-estul României.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea. În același timp, Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Botoșani.

Sâmbătă, la ora 16:20, în județul Botoșani a fost transmis un mesaj RO-Alert prin care populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. În aceeași perioadă, prin serviciul 112 a fost semnalată prezența unei drone deasupra localității Știubieni.

În urma verificărilor efectuate de forțele Ministerului Afacerilor Interne, a fost identificat un obiect zburător prăbușit în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava.

Obiectul a căzut într-un lan de porumb, iar impactul a provocat un incendiu de mici dimensiuni și a lăsat în urmă o cavitate cu diametrul de aproximativ un metru și adâncimea de circa 30 de centimetri.

Nu au fost raportate victime în urma incidentului. O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații se deplasează la fața locului pentru evaluarea situației și verificarea obiectului identificat.

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