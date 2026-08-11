Drona prăbușită în Bulgaria ar fi intrat dinspre România. Ucraina nu a răspuns încă pentru clarificări: „Vom insista din nou”

Bulgaria așteaptă în continuare un răspuns din partea Ucrainei cu privire la drona care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian bulgar și s-a prăbușit în apropierea graniței cu România. Ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoianov, a declarat marți că autoritățile de la Sofia vor solicita din nou informații de la Kiev.

Drona a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului Bulgariei, în apropierea fostului punct de trecere a frontierei Kardam și a unei conducte strategice de gaze. Aparatul a căzut pe un câmp de floarea-soarelui și nu au fost înregistrate victime, potrivit Agerpres.

O analiză preliminară a indicat că aeronava fără pilot era cel mai probabil o dronă de tip Maya, utilizată de forțele armate ale Ucrainei. Autoritățile bulgare au transmis Kievului încă de sâmbătă datele de identificare și numărul de serie al aparatului.

Bulgaria susține că drona a venit dinspre România

Potrivit lui Dimitar Stoianov, modul în care au fost împrăștiate resturile indică faptul că drona ar fi intrat în Bulgaria dinspre România. Partea bulgară a trimis imagini autorităților române, care au confirmat identificarea aparatului. Ucraina a confirmat, la rândul său, tipul dronei.

„Încă nu am primit astfel de informații”, a declarat ministrul bulgar, referindu-se la răspunsul solicitat Ucrainei.

Stoianov a precizat că a discutat din nou cu șeful serviciului de informații militare și i-a cerut să organizeze o întâlnire cu atașatul militar ucrainean pentru a solicita din nou informații despre dronă.

„Astăzi vom insista din nou să primim un răspuns dacă ei (ucrainenii) au folosit această dronă. Am trimis Ucrainei datele de identificare și numărul de serie al dronei încă de sâmbătă. Și le cerem informații”, a subliniat oficialul.

Ministrul a explicat că faptul că Ucraina nu ar fi direcționat intenționat drone către Bulgaria nu exclude posibilitatea ca aparatul să fi venit din această direcție. Traiectoria dronei ar fi putut fi influențată inclusiv de perturbarea semnalului GPS.

„Desigur, monitorizăm și perturbarea semnalului GPS. Provine de la ambele părți beligerante”, a spus Stoianov.

Autoritățile bulgare nu au oferit deocamdată informații cu privire la existența unor explozibili la bordul dronei, ministrul afirmând că speră ca aceste date să fie disponibile în perioada următoare.

Stoianov a mai precizat că detectarea dronelor este dificilă atunci când acestea zboară la altitudini joase. Ministerul bulgar al Apărării discută în prezent achiziționarea unor sisteme suplimentare pentru contracararea acestui tip de amenințare.