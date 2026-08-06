 „Ne-am îmbolnăvit toți”. Coșmarul unor români într-una dintre cele mai populare destinații din Albania: „Apa mirosea a canalizare” | adevarul.ro
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Video „Ne-am îmbolnăvit toți”. Coșmarul unor români într-una dintre cele mai populare destinații din Albania: „Apa mirosea a canalizare”

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O familie de români susține că vacanța petrecută în Vlore, una dintre cele mai populare destinații turistice de pe litoralul Albaniei, s-a transformat într-un coșmar după ce toți membrii familiei s-au îmbolnăvit la câteva zile după ce au făcut baie în mare. 

Albania are plaje spectaculoase
Litoralul din Albania, preferat de tot mai mulți români Foto: Shuterstock

Relatarea a fost făcută de unul dintre membrii familiei, care povestește că a ales să își petreacă concediul în Vlore după o experiență avută în urmă cu patru ani în Durres. De această dată, pentru mai mult confort, a rezervat o cazare chiar pe plajă, în prima linie la mare.

„M-a pus dracu' să vin în Albania la mare, mai precis în Vlore, după ce acum patru ani am petrecut două săptămâni interesante în sălbaticul Durres, unde am zis că nu mă mai întorc. Evident, mi-am luat cazare pe plajă, în prima linie, ca să fie cât mai comod pentru mine și pentru ai mei”, își începe acesta relatarea, pe un forum dedicat vacanțelor. 

„Apa era tulbure și veneau mirosuri de canalizare”

Potrivit turistului, după două-trei zile petrecute în apa mării, întreaga familie a început să prezinte simptome specifice unei gastroenterocolite.

„După două-trei zile de bălăceală în minunata mare din centrul orașului Vlore, în ciuda faptului că apa era uneori tulbure și veneau tot felul de mirosuri de canalizare, am zis că ni se pare, că suntem noi fițoși. Ne-am pomenit însă cu toții cu simptome clare ale unei infecții de tip gastroenterocolită, care nu reacționa la niciun fel de medicament”, a scris românul.

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„Am pierdut cinci zile din concediu”

În mesajul său, turistul spune că, după ce a discutat cu mai multe persoane, a aflat că problemele ar putea avea legătură cu infrastructura de canalizare și epurare a apelor uzate.

„După o serie de «săpături» făcute în stânga și în dreapta am aflat că sistemele de epurare ale marilor orașe din Albania sunt varză, nu reușesc să filtreze toate apele uzate și le deversează în mare, constituind astfel un pericol public pentru cei care vin în concediu”, susține acesta.

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Românul spune că situația s-a schimbat după ce familia a decis să părăsească Vlore și să își continue vacanța într-o altă zonă a litoralului.

„Ne-am pierdut vreo patru-cinci zile din concediu încercând să ne refacem starea de sănătate, iar de când am ales să plecăm din oraș mai spre sud, totul a revenit la normal”, a mai relatat acesta.

Avertisment pentru alți turiști

La finalul postării, românul îi îndeamnă pe cei care aleg Albania ca destinație de vacanță să fie atenți la locul în care fac baie.

„Aveți grijă în ce ape vă scăldați. Nu aș vrea să atașez poze cu ce am văzut în mare la Vlore. Din acest motiv, pe viitor va fi «never again». Luați aminte să nu pățiți și voi la fel”, a transmis acesta.

Postarea a stârnit numeroase reacții

Mesajul românului a adunat zeci de comentarii, iar experiențele împărtășite de alți turiști au fost împărțite. În timp ce unii au susținut că au trecut prin situații similare în stațiunile de pe litoralul albanez, alții au spus că și-au petrecut vacanțele în Vlore fără să întâmpine probleme.

„Adevărat, asta am pățit și noi anul acesta în Vlore”, a scris un utilizator.

„Aceeași experiență anul trecut în Vlore. Eram un grup de șapte-opt familii, iar toți copiii au avut probleme gastrointestinale.”, a spus altă persoană.

Probleme similare au fost semnalate și în Durres, una dintre cele mai populare destinatii de vacanță la malul mării in Albania. „Am pățit la fel în Durres, apa e contaminată. Ambii copii au făcut rotavirus după prima zi de mare. Am ajuns în spital la Pediatrie pentru perfuzii și tratament de rehidratare. Adulții nu au avut simptome. În ciuda acestor probleme, care ne-au ținut mai mult la cazare decât pe plajă, nu ne-am pierdut speranța, însă opinia copiilor despre vacanță nu mai are rost să o spun”, a povestit un alt român.

Au existat însă și turiști care au apărat destinația și au spus că nu au avut nicio problemă în timpul sejurului.

„De șase ani mergem în Albania și niciodată nu am avut probleme”, a comentat o persoană.

„Am fost anul trecut în Vlore și ne-a plăcut la maximum. Dacă drumul nu ar fi fost atât de lung, mergeam și anul acesta”, a scris un alt turist.

Vlora este unul dintre cele mai mari orase de coastă ale Albaniei, cu al doilea port ca marime din tară, după Durres. 

Localizat in sud-vestul Albaniei, Vlora este înconjurat de poalele Munților Cerauni. 

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