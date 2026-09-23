 Președintele Nicușor Dan, bilanț al vizitei la ONU: întâlniri economice, diplomatice și inaugurarea unei intersecții „Regina Maria” în New York | adevarul.ro
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Video Președintele Nicușor Dan, bilanț al vizitei la ONU: întâlniri economice, diplomatice și inaugurarea unei intersecții „Regina Maria” în New York

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Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri seară, 23 septembrie, la finalul participării la cea de-a 81‑a sesiune a Adunării Generale a ONU, un bilanț al întâlnirilor și evenimentelor la care a luat parte în timpul vizitei la New York.

Șeful statului a subliniat că discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale, atragerea investițiilor americane și promovarea candidaturii României în cadrul Francofoniei.

Președintele a enumerat o serie de întrevederi cu instituții financiare, organizații internaționale și reprezentanți ai comunității românești.

În marja acestui eveniment, am avut o întâlnire cu DFC, care este organismul american pentru comerț exterior, cu care avem un dialog mai vechi legat de investiția americană în România”.

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Foto: Captură Administrația Prezidențială

Nicușor Dan a menționat și discuțiile de la Atlantic Council, unde s-a vorbit despre extinderea cooperării bilaterale, dar și o întrevedere și cu Ronald Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc:

„Am vorbit de asemenea de relația bilaterală atât România - Statele Unite, cât și România -Israel”.

Președintele a precizat că a discutat și cu foști ambasadori americani în România, precum și cu reprezentanți ai mediului financiar:

„Ne-am întâlnit cu J.P. Morgan la sediul băncii și cu finanțatorii americani și nu numai ai obligațiunilor românești, în care le-am explicat situația și politică și financiară a României. Ne-am întâlnit cu antreprenorii români din zona de tehnologie, unde am discutat despre oportunități de a folosi expertiza lor în dezvoltări viitoare în România.  Am avut mai multe întâlniri cu oameni de cu oameni de afaceri americani interesați de România”.

Un moment simbolic al vizitei a fost întâlnirea cu comunitatea românească din New York:

„A fost o mare onoare pentru noi să inaugurăm o intersecție care va purta numele Reginei Maria, în onoarea a 100 de ani de la vizita pe care a făcut-o în Statele Unite”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a amintit și că vizitat și memorialul World Trade Center, unde a adus omagiu celor cinci români care au murit în atacurile din 2001.

Întâlniri diplomatice și obiective francofone

Nicușor Dan a precizat că delegația română a avut mai multe întrevederi bilaterale cu reprezentanți ai unor state francofone:

„Am avut mai multe bilaterale, întâlniri bilaterale aici la Adunarea Generală ONU cu țări francofone: Armenia, Liban, Guineea, Senegal. Unul din obiectivele noastre aici fiind promovarea candidaturii noastre la poziția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei prin domnul Cioloș. Am avut trei interviuri în presa americană încercând să explicăm de ce România e interesantă pentru parteneriatul cu Statele Unite și mai ales pentru investiții americane”.

 Șeful statului a adăugat:

„Doamna ministru de Externe, care este aici, a avut mai multe întâlniri bilaterale cu omologi ai săi, în special din zona francofonă, în același cu același obiectiv. Domnul ministru Nazare, care a fost câteva zile aici, a avut de asemenea întâlniri bilaterale cu mediul de afaceri, împreună cu Radu Burnete, care a fost și el aici. Consilierii, domnul Lazurcă și domnul Ionescu, au avut de asemenea întâlniri bilaterale cu oameni din administrația americană pe zona de relații externe și securitate”, a enumerat șeful statului.

Activitățile primei doamne

Nicușor Dan a menționat și programul partenerei sale, Mirabela Grădinaru:

„Mirabela a participat la cele trei formate dedicate copiilor și educației, unul inițiat de Melania Trump, unul inițiat de doamna Erdogan, unul inițiat de doamna Zelenska, de asemenea la un dejun cu primele doamne și primii domni și a avut întâlniri bilaterale cu prima doamnă din Austria, prima doamnă din Kenya”.  

Evenimente culturale și comunitare

Șeful statului a  menționat, în bilanțul său încă un moment cultural:

„Sunt foarte bucuros că în cursul acestei deplasări am decorat un muzeu din Statele Unite dedicat Reginei Maria, înființat acum 100 de ani. Și de asemenea, doamna Gianu, consiliera noastră pentru diaspora, a participat la o mare întâlnire a românilor din Statele Unite care a avut loc la Chicago”. 

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