 O destinație spectaculoasă din Grecia, cu ape turcoaz și nisip alb, sufocată de turiști. Acces limitat la celebra Laguna Balos | adevarul.ro
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Video O destinație spectaculoasă din Grecia, cu ape turcoaz și nisip alb, sufocată de turiști. Acces limitat la celebra Laguna Balos

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Una dintre cele mai spectaculoase destinații din Grecia riscă să fie sufocată de numărul mare de turiști. Autoritățile din Creta pregătesc un sistem de acces pe intervale orare la celebra Laguna Balos, pentru a proteja unul dintre cele mai fragile ecosisteme de coastă.

Laguna Balos, una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din Grecia Foto: pexels
Laguna Balos, una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din Grecia Foto: pexels

Propunerea a fost elaborată de Primăria Kissamos și transmisă Ministerului Mediului și Energiei din Grecia. Planul-pilot prevede limitarea accesului în zona protejată la maximum 1.200 de persoane pentru fiecare interval de trei ore.

Potrivit proiectului, după expirarea perioadei rezervate, turiștii ar urma să părăsească zona, astfel încât următorul grup de vizitatori să poată intra. Scopul este reducerea aglomerației și protejarea habitatului natural al lagunei.

Accesul ar urma să fie monitorizat digital

Sistemul propus de autorități ar funcționa printr-o platformă digitală care să urmărească în timp real numărul persoanelor aflate în zonă. Rezervările operatorilor de excursii cu vaporul și accesul turiștilor pe cale terestră vor fi sincronizate, pentru a evita depășirea capacității maxime.

„Natura nu mai poate suporta această presiune”, a avertizat Giorgos Koukourakis, consilier special pentru probleme de mediu al Primăriei Kissamos.

Acesta a explicat că principala problemă apare în special în orele de vârf ale după-amiezii, când un număr foarte mare de vizitatori ajunge simultan la plajă, provocând degradarea treptată a ecosistemului costier.

Balos, una dintre bijuteriile naturale ale Cretei

Laguna Balos este una dintre cele mai cunoscute atracții ale insulei Creta, apreciată pentru apa turcoaz, nisipul alb și peisajele spectaculoase. Zona face parte din rețeaua europeană de arii naturale protejate „Natura 2000”, ceea ce impune măsuri speciale pentru conservarea mediului.

Autoritățile locale susțin că unele măsuri adoptate recent, precum eliminarea vehiculelor din apropierea plajei și reducerea semnificativă a numărului de șezlonguri comerciale, au contribuit la o mai bună gestionare a zonei.

Cu toate acestea, reprezentanții administrației locale spun că nu au suficiente competențe legale pentru a impune singuri restricții privind numărul vizitatorilor.

Autoritățile avertizează că timpul este limitat

Giorgos Koukourakis susține că este nevoie de intervenția guvernului central pentru aplicarea unor reguli stricte și avertizează că există o perioadă scurtă pentru luarea unor decizii înainte ca degradarea mediului să devină ireversibilă.

Potrivit acestuia, următorii doi ani sunt esențiali pentru introducerea unor măsuri care să protejeze pe termen lung zona naturală.

Dacă sistemul va fi aprobat și va funcționa la Balos, autoritățile intenționează să îl extindă și la Elafonisi, o altă destinație celebră din sudul regiunii Chania, afectată de creșterea accelerată a numărului de turiști.

Planul nu este însă primit cu entuziasm de toți reprezentanții industriei turistice.

Agențiile de turism și operatorii locali avertizează că organizarea unor intervale fixe de vizitare ar putea fi dificilă, mai ales în cazul excursiilor internaționale, al turiștilor veniți prin hoteluri și al celor care călătoresc individual.

Unii operatori propun stabilirea unor zile dedicate marilor agenții de turism, pentru o distribuire mai eficientă a fluxului de vizitatori. Totuși, gestionarea turiștilor care ajung fără rezervare rămâne una dintre principalele provocări.

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