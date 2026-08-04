 „Soția s-a rănit într-un fier ieșit din saltea”. Vacanța de 2.380 de euro a unei familii de români într-un hotel de 5 stele din Turcia s-a transformat într-un coșmar | adevarul.ro
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„Soția s-a rănit într-un fier ieșit din saltea”. Vacanța de 2.380 de euro a unei familii de români într-un hotel de 5 stele din Turcia s-a transformat într-un coșmar

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Un turist român a povestit pe rețelele sociale experiența neplăcută trăită în timpul unei vacanțe în Turcia, pentru care familia sa a plătit 2.380 de euro. Deși a ales un hotel de 5 stele, bărbatul spune că problemele au apărut încă de la sosire. Potrivit relatării sale, soția sa s-a rănit în cameră după ce a atins un fier ieșit din saltea, ascuns sub cearșaf.

O bucată de fier a ieșit din saltea și a rănit-o pe soția unui turist român Foto: Forum Turcia/FB
O bucată de fier a ieșit din saltea și a rănit-o pe soția unui turist român Foto: Forum Turcia/FB

Turistul spune că a mers în vacanță alături de alte două familii, cu copii, după ce au făcut rezervarea printr-o agenție de turism. Potrivit relatării sale pe Forum Turcia, problemele au început chiar în momentul în care au ajuns la hotel.

„Fac această postare pentru cei ce se gândesc să meargă la hotelul Asteria Collection Side. Mai postez încă o dată, deoarece postarea anterioară a fost ștearsă”, a scris românul pe Facebook.

Turiștii susțin că au fost cazați într-o altă clădire decât cea rezervată

Bărbatul afirmă că, la sosirea la hotel, unul dintre cupluri a reușit să facă formalitățile de cazare acolo, însă celelalte două familii au fost trimise către o altă clădire.

„Ajunși la hotel, un cuplu a făcut check-in-ul la respectiva recepție, însă noi cu celălalt cuplu ni s-a spus de la recepție că trebuie să mergem la celălalt hotel să facem recepția. Din primele clipe mi-am dat seama că ceva nu miroase a bine, deoarece bagajele trebuia să le urcăm într-o mașină de la hotel și să mergem la următorul hotel, distanța între ele fiind de 2-3 minute cu mașina”, a povestit turistul.

Ajunși la cealaltă clădire, românul spune că a fost nemulțumit de condițiile găsite. „Când am mers la camera unde ne-au dat-o am găsit ce vedeți în videoclipurile de jos. Mirosul nu îl pot descrie prin video”, a afirmat acesta.

A plătit suplimentar pentru a fi mutați în hotelul principal

Turistul susține că a cerut explicații personalului de la recepție, spunând că rezervarea fusese făcută pentru o altă zonă a complexului.

„Am mers la recepție și le-am spus că noi nu am plătit să stăm acolo, ci în partea cealaltă ce ni s-a arătat. Răspunsul a fost clar: «Nu avem alte camere disponibile»”, a relatat românul.

Potrivit acestuia, reprezentanții hotelului i-au transmis că situația camerelor standard s-ar fi schimbat după achiziționarea unei alte clădiri.

„Au spus că camerele standard s-au mutat toate de la clădirea principală la clădirea respectivă după ce s-a cumpărat recent și celălalt hotel. Am încercat să vorbim cu un manager, dar «ne-a dat cu flit», cum e vorba românului. Ne-a zis că noi acolo avem camere și a început să râdă și a plecat”, a povestit acesta.

Ulterior, familia a primit o ofertă pentru mutarea în clădirea principală, însă contra unei sume suplimentare. „Persoana respectivă a zis că ne-ar putea ajuta dacă plătim diferența de 180 de euro de cuplu să ne mute în hotelul principal, ceea ce noi am plătit de la bun început”, a afirmat turistul.

Bărbatul spune că, având copii mici și dorind să rămână cu toții în aceeași cameră, au acceptat să achite suma cerută.

Soția turistului s-a rănit într-un fier ieșit din saltea

După mutarea în hotelul principal, familia a găsit condiții mai bune, însă nu lipsite de probleme.

„Camera din hotelul principal arăta destul de bine, curat, dar tot nu a fost cea mai perfectă. Saltea era ruptă, un fier ieșit din saltea fără să-l vedem sub cearșaf. Soția s-a zgâriat, cum se vede în poze. (...) Curățenie într-o zi se făcea bine, în alta nu”, a precizat el.

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Turistă româncă, rănită de o bucată de fier care a ieșit din saltea FOTO: Forum Turcia
Turistă româncă, rănită de o bucată de fier care a ieșit din saltea FOTO: Forum Turcia

Nemulțumiri legate și de mâncare

Turistul a reclamat și serviciile de masă, despre care spune că au fost repetitive pe durata sejurului de șapte zile.

„Mâncarea s-a repetat în fiecare zi, nimic diferit. În șapte zile doar în două seri a fost într-un colț o altă mâncare, pe lângă cea standard. Prăjiturile aveau design diferit, dar același gust”, a scris acesta.

Turistul susține că și alți români aveau probleme

Potrivit bărbatului, mai mulți turiști au reclamat situații similare privind cazarea.

„Foarte multă lume avea aceeași problemă și când zic foarte multă lume e la modul că de fiecare dată când treceam pe la recepție era un cuplu care avea aceeași nemulțumire legată de cazare. Am auzit de la o familie tot de români că li s-au furat din cameră 200-300 de euro”, a mai relatat acesta.

La finalul mesajului, turistul a explicat că scopul postării sale este de a-i informa pe cei care intenționează să aleagă acel hotel.

„Nu suntem noi mofturoși de fel, dar aici s-au cam întrecut măsurile!”, a încheiat românul.

„Ca să nu vă mai luați țeapă, verificați!”

Postarea turistului a stârnit numeroase comentarii, iar unele persoane i-au atras atenția că ar fi trebuit să verifice mai atent recenziile hotelului înainte de rezervare.

„Hotelul are 3.000 de recenzii, dintre care foarte multe sunt negative referitoare la diverse aspecte. Dacă erați un pic mai informați, probabil că alegeați altceva, baby-friendly și nu numai. Păcat că v-au stricat vacanța, ba mai mult, sunteți dezamăgiți pe mulți bani. Scrieți recenzia și mai departe, poate vor fi evitate problemele”, a comentat un utilizator.

Alți internauți au fost interesați de costul vacanței, iar turistul a precizat că sejurul a costat 2.200 de euro, la care s-au adăugat încă 180 de euro plătiți la hotel pentru schimbarea camerei, suma totală ajungând la aproximativ 2.380 de euro.

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„Pentru cei care întreabă cât am plătit: 2.200 de euro + cei 180 de euro la hotel. Eu zic că nu este o sumă mică, din punctul meu de vedere. Asigurarea este aparte”, a explicat acesta.

Un alt comentator i-a reproșat turistului că nu a verificat evaluările înainte de rezervare:

„Dacă înainte v-ați fi uitat pe Booking la recenzii, ați fi ocolit hotelul. Are 7,5! La ce te aștepți? Ca să nu vă mai luați țeapă, verificați! Durează 5 minute.”, a scris o altă persoană.

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