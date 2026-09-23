Grindeanu, despre scenariul în care președintele îl va desemna pe el premier: „O să fac tot ce ţine de mine să am un guvern care să treacă Parlament”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, în cazul în care va fi desemnat premier, va încerca să construiască o majoritate care să permită trecerea viitorului guvern prin Parlament. Liderul social-democrat a subliniat că nu va adopta o atitudine conflictuală față de PNL și USR, spre deosebire de modul în care consideră că acționează Siegfried Mureșan.

Grindeanu mărturisește că se aștepta ca el să fie desemnat premier Foto: Mediafax/Emanuel Titus Ilieși

Grindeanu a afirmat că se aștepta să fie desemnat premier în această etapă politică și a transmis ce va face dacă va ajunge în această poziție, potrivit News.ro.

„Când o să ajungem, vă spun sincer, dacă o să ajungem în acel scenariu, o să fac tot ce ţine de mine ca să am un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Dar să ajungem în acea situaţie".

„În niciun caz nu voi avea atitudinea pe care o are acum Siegfried Mureşan”

Liderul PSD a adăugat că nu va repeta comportamentul pe care, în opinia sa, îl are actualul premier desemnat:

„În niciun caz nu voi avea atitudinea pe care o are acum Siegfried Mureşan şi nu voi încerca din primul minut, după ce am fost nominalizat, să rup toate posibilele punţi de dialog cu cei de la PNL-USR sau să stau şi să mă gândesc dacă accept sau nu nominalizarea”.

În privința votului pe care PSD îl va da pentru guvernul Mureșan, Grindeanu a precizat că decizia va fi luată la finalul săptămânii, în Comitetul Politic Național.

Liderul social-democrat a amintit că recomandarea de a nu susține executivul propus de Mureșan rămâne valabilă.

„Această recomandare este întărită după ceea ce s-a întâmplat astăzi”, a subliniat Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că partidul nu impune mandate imperative, ci formulează recomandări pentru grupul parlamentar.

Grindeanu a reiterat că PSD va susține doar un guvern din care face parte, în acord cu hotărârile Consiliului Politic Național.

Amintim că Sorin Grindeanu i-a cerut premierului desemnat, Siegfried Mureșan, să renunțe la mandatul de europarlamentar pentru a demonstra că își dorește cu adevărat funcția de prim-ministru.

Ca reacție, eurodeputatul Dragoș Pîslaru l-a acuzat de dublu standard și i-a amintit că, atunci când președintele l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru un cabinet din care PSD făcea parte, „nu a șoptit nici măcar un cuvințel despre necesitatea demisiei domnului Tomac din Parlamentul European”.