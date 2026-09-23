Sebastian Colțescu, pe cale de a renunța definitiv la arbitraj! „Fluierașul” este dorit în conducerea a două cluburi din Superliga

Sebastian Colțescu ar putea părăsi Comisia Centrală a Arbitrilor la doar câteva luni după ce a preluat funcția de coordonator al arbitrilor din Liga 3.

Sebastian Colțescu se gândește să părăsească CCA Foto: Sportpictures

Conform informațiilor publicate de gsp.ro, fostul arbitru este tentat să renunțe la postul din cadrul CCA și să facă pasul către conducerea unui club din Superliga.

Echipele din Superliga care îl vor pe Colțescu în conducere

Arbitrul cu cele mai multe partide conduse în primul eșalon din România are deja două variante. Potrivit prosport.ro, atât FC Voluntari, cât și Dinamo sunt interesate de o colaborare cu acesta și iau în calcul cooptarea lui în structurile de conducere.

FC Voluntari a fost primul club care a luat legătura cu Colțescu după apariția informațiilor privind situația sa de la CCA. Reprezentanții formației ilfovene l-au contactat pentru a discuta despre o posibilă colaborare.

În cazul lui Dinamo, varianta este discutată de mai mult timp. Conform sursei citate mai sus, primele conversații au avut loc încă din această vară, când devenise clar că Colțescu se apropie de retragerea din activitatea de arbitraj. Deocamdată, clubul nu i-a transmis o ofertă oficială. O eventuală propunere din partea lui Dinamo ar putea apărea în perioada următoare, însă înainte de o decizie acționarii trebuie să analizeze și implicațiile financiare ale unei asemenea mutări.

423 de meciuri în prima ligă pentru Colțescu

Cariera lui Sebastian Colțescu în arbitrajul de prim eșalon s-a încheiat la finalul sezonului trecut, după mai bine de două decenii. Ultima partidă pe care a condus-o a fost Dinamo - CFR Cluj 0-0, disputată în luna mai. Colțescu a rămas astfel pe primul loc în clasamentul arbitrilor cu cele mai multe meciuri oficiate pe prima scenă a fotbalului românesc. Arbitrul craiovean a ajuns la 423 de partide, record pe care îl deține în continuare. Debutul său în prima ligă a avut loc în noiembrie 2003, la partida Oțelul - Gloria Bistrița. De-a lungul carierei, CFR Cluj a fost formația pe care a arbitrat-o cel mai des, 50 de meciuri.

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