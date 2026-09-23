 Sebastian Colțescu, pe cale de a renunța definitiv la arbitraj! „Fluierașul” este dorit în conducerea a două cluburi din Superliga | adevarul.ro
search
Miercuri, 23 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Sebastian Colțescu, pe cale de a renunța definitiv la arbitraj! „Fluierașul” este dorit în conducerea a două cluburi din Superliga

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Sebastian Colțescu ar putea părăsi Comisia Centrală a Arbitrilor la doar câteva luni după ce a preluat funcția de coordonator al arbitrilor din Liga 3.

Sebastian Colțescu se gândește să părăsească CCA
Sebastian Colțescu se gândește să părăsească CCA Foto: Sportpictures

Conform informațiilor publicate de gsp.ro, fostul arbitru este tentat să renunțe la postul din cadrul CCA și să facă pasul către conducerea unui club din Superliga.

Echipele din Superliga care îl vor pe Colțescu în conducere

Arbitrul cu cele mai multe partide conduse în primul eșalon din România are deja două variante. Potrivit prosport.ro, atât FC Voluntari, cât și Dinamo sunt interesate de o colaborare cu acesta și iau în calcul cooptarea lui în structurile de conducere.

FC Voluntari a fost primul club care a luat legătura cu Colțescu după apariția informațiilor privind situația sa de la CCA. Reprezentanții formației ilfovene l-au contactat pentru a discuta despre o posibilă colaborare.

În cazul lui Dinamo, varianta este discutată de mai mult timp. Conform sursei citate mai sus, primele conversații au avut loc încă din această vară, când devenise clar că Colțescu se apropie de retragerea din activitatea de arbitraj. Deocamdată, clubul nu i-a transmis o ofertă oficială. O eventuală propunere din partea lui Dinamo ar putea apărea în perioada următoare, însă înainte de o decizie acționarii trebuie să analizeze și implicațiile financiare ale unei asemenea mutări.

423 de meciuri în prima ligă pentru Colțescu

Cariera lui Sebastian Colțescu în arbitrajul de prim eșalon s-a încheiat la finalul sezonului trecut, după mai bine de două decenii. Ultima partidă pe care a condus-o a fost Dinamo - CFR Cluj 0-0, disputată în luna mai. Colțescu a rămas astfel pe primul loc în clasamentul arbitrilor cu cele mai multe meciuri oficiate pe prima scenă a fotbalului românesc. Arbitrul craiovean a ajuns la 423 de partide, record pe care îl deține în continuare. Debutul său în prima ligă a avut loc în noiembrie 2003, la partida Oțelul - Gloria Bistrița. De-a lungul carierei, CFR Cluj a fost formația pe care a arbitrat-o cel mai des, 50 de meciuri.

Cei mai prezenți arbitri în prima ligă

  1. Sebastian Colțescu - 423 meciuri
  2. Istvan Kovacs - 382
  3. Alexandru Tudor - 381
  4. Cristian Balaj - 341
  5. Radu Petrescu - 310
  6. Ovidiu Hațegan - 308
  7. Sorin Corpodean - 268
  8. Nicolae Rainea - 267
  9. Marcel Bîrsan - 261
  10. Marius Avram - 246.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
digi24.ro
image
Ungaria așteaptă de la România aprobarea pentru 4,2 miliarde de euro. Ce a decis Comisia Europeană
stirileprotv.ro
image
Două softuri de inteligență artificială spun că programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan a fost generat cu AI. Gândul a făcut analiza și prezintă rezultatele
gandul.ro
image
Siegfried Mureșan, interviu pentru POLITICO: „Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată”
mediafax.ro
image
Ștefan Târnovanu, situația dramatică la FCSB: Mihai Pintilii dezvăluie cum suferă portarul fără prieteni
fanatik.ro
image
Nicușor Dan, avertisment pentru partide: „Dacă Guvernul Mureșan nu va trece, sunt neserioase”. Ce spune despre dizolvarea Parlamentului
libertatea.ro
image
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
digi24.ro
image
Apariție răvășitoare: a defilat la Vogue World, într-o rochie Gucci, sub privirile campionilor lui Chivu » „Regină”
gsp.ro
image
S-a terminat: patru ani de închisoare cu executare, decizie definitivă! A valorat 30.000.000 de euro
digisport.ro
image
Necropsia Valentinei a scos la iveală detalii cumplite. Ce au găsit anchetatorii la locuința iubitului ei
click.ro
image
Apar detalii șocante în cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Tatăl Valentinei spune ce a vorbit cu iubitul ei: Era gelos
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Fostul polițist Silviu Brînzoi, "oncoterapeut" la pensie. "Dacă vreţi să muriţi de cancer, mergeți la el"
observatornews.ro
image
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
cancan.ro
image
Care pensionari primesc un sprijin la pensie de 1.700 de lei până la final de an? Care sunt condițiile?
newsweek.ro
image
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
prosport.ro
image
Verificarea pe care proprietarii de centrale trebuie să o facă periodic. Ce riști dacă termenul a expirat
playtech.ro
image
Marius Mitran, despre minunile lui Hagi și Bancu: “Nicușor nu e copilul lui Hagi, dar are cel mai mult din spiritul lui Gică”
fanatik.ro
image
5 cauze pentru care România are energie scumpă, arătate de Petrișor Peiu: „Asta a fost cea mai mare greșeală”
ziare.com
image
Declarația lui Cristiano Ronaldo face înconjurul lumii: "Au încercat să mă omoare"
digisport.ro
image
Cine este Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Artistul își ține familia departe de lumina reflectoarelor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cine sunt victimele accidentului grav din Iași. 3 morți și 3 răniți după ce un autoturism şi un camion s-au ciocnit violent. Imagini șocante de la fața locului FOTO
romaniatv.net
image
ANAF impune românilor restricții. Prevederi în programul de guvernare
mediaflux.ro
image
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Cine este Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Artistul își ține familia departe de lumina reflectoarelor
click.ro
image
Actorul Arnaud Denis, ultimele cuvinte înainte de eutanasiere: „Acum depun armele”
click.ro
image
Momentul în care tatăl tinerei găsite moartă într-o valiză și-a dat seama că tânăra a fost ucisă. „Sunt terminat!”
click.ro
Regele Henric al VIII lea foto profimedia 0418196337 jpg
Obiectul intim pe care îl foloseau reginele în dormitor, pentru a se asigura că vor concepe un moștenitor de sex masculin
okmagazine.ro
Regele Rama X Regina Suthida profimedia 1095519503 jpg
Lovitură pentru frumoasa Regină a Thailandei. A fost înlocuită! Regele a început să iasă în public cu concubina
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Moment emoționant pentru Lucian Mîndruță. A izbucnit în lacrimi pe Arena Națională, la absolvirea fiului său
image
Cine este Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Artistul își ține familia departe de lumina reflectoarelor

OK! Magazine

image
În mov vibrant și cu o coafură stylish, Prințesa Kate a captat atenția tuturor, chiar dacă se afla lângă Tom Cruise pe covorul roșu