 Trebuie să-i arătăm lui Putin prețul unei escaladări | adevarul.ro
search
Luni, 28 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Trebuie să-i arătăm lui Putin prețul unei escaladări

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Contrar a ceea ce cred rușii, președintele lor nu este, poate, cel mai bogat om din lume. Are concurenți, dar averea sa este, evident, considerabilă, deoarece, de-a lungul celor douăzeci și șapte de ani în care a condus o țară bogată în gaze și petrol, a avut tot timpul la dispoziție să profite de cleptocrația pe care a instaurat-o.

Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: EPA EFE

Acești bani sunt investiți prin intermediul unei rețele complexe de societăți al căror proprietar nu poate fi identificat cu ușurință, dar serviciile secrete s-au ocupat de acest aspect. Pentru asta sunt plătite. Multe guverne dețin dosare voluminoase privind averile lui Vladimir Putin, investițiile sale și companiile pe care le controlează, așa că nimic nu ar împiedica să i se dea de înțeles că aceste informații ar putea fi făcute publice.

Aceasta ar fi una dintre modalitățile de a-l face să se gândească de două ori înainte de a se lansa într-o escaladare la care îl împing stagnarea economiei sale, eșecul trupelor sale în Donbass și fereastra de oportunitate care i se deschide atât în Statele Unite, cât și în Europa. Nu numai că stăpânul de la Kremlin are o nevoie vitală de a marca puncte din motive de politică internă, dar el crede că alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, confuzia creată de succesele partidului AfD în Germania și campania prezidențială în care a intrat Franța îi oferă această posibilitate.

El a început deja să intensifice bombardamentele asupra orașelor și infrastructurii ucrainene. Înmulțește provocările pe teritoriul Uniunii, iar serviciile de informații raportează în unanimitate că va încerca să deschidă un al doilea front în nord și se pregătește să organizeze o lovitură de stat într-o țară membră sau apropiată de Uniunea Europeană și de NATO.

Obiectivul său este clar. Vrea să-i provoace pe europeni să-și sporească sprijinul militar și financiar acordat Ucrainei, să le arate, în același timp, că protecția americană nu le mai este asigurată în mod categoric și să semene astfel frica în fiecare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii, pentru a le diviza din interior.

Planurile lui Vladimir Putin se concretizează, dar, încă o dată, el îi subestimează pe europeni. El uită că invazia Ucrainei a determinat Finlanda și Suedia să adere la NATO, că a determinat întreaga Uniune să-și mărească cheltuielile militare și că europenii au reușit să-l împiedice pe Donald Trump să ajungă la o înțelegere cu el pe seama ucrainenilor. El nu vede că, departe de a-și asigura capitularea Ucrainei și supunerea Uniunii, va determina formarea unui front comun ale celor 27 de state membre, în fața căruia armatele sale vor fi și mai neputincioase decât în fața unei singure Ucraine.

Ceea ce meditează președintele rus nu este altceva decât o nebunie care ar expune întregul continent la pericole grave înainte ca înfrângerea Kremlinului să devină evidentă.

Confruntarea iminentă și toate derapajele pe care le-ar implica trebuie, așadar, evitate cu orice preț.

Nu-l putem lăsa pe Vladimir Putin să se joace cu focul. Spre deosebire de ceea ce face doamna Le Pen, nu trebuie sub nicio formă să-i alimentăm iluziile, lăsându-l să spere că extrema dreaptă „închide robinetul” ajutorului acordat Ucrainei. Nu trebuie să alimentăm teama absurdă de un război nuclear, ci să dăm dovadă de o determinare absolută de a răspunde provocării, să arătăm cât de pregătiți suntem să apărăm frontierele estice ale Uniunii și, în fața unor provocări tot mai grave, să răspundem ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.

Nu ar trebui să mai ezităm să dezvăluim ceea ce știm despre corupția lui Vladimir Putin. Fără întârziere, ar trebui să creăm un post de radio comun, Voice of Europe, La Voix de l’Europe, pentru a le întinde mâna rușilor peste capul conducătorilor lor. Ar trebui, în primul rând, să arătăm că și noi putem întrerupe rețelele de comunicații ale marilor bănci și administrații, să perturbăm internetul sau să piratăm un canal de televiziune. Ceea ce serviciile rusești știu să facă, serviciile noastre știu și ele.

Mai multe de la Bernard Guetta

Nu, domnule Trump, nu este de râs. Este o alianță împotriva dumneavoastră
Opinii
Între prudență și revoluție
Opinii
Ascensiunea de neînfrânt a doamnei Le Pen
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
digi24.ro
image
Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”
stirileprotv.ro
image
Verdictul lui Cristoiu: Salvarea României depinde de anticipate. Nicușor Dan știe că nu există altă soluție
gandul.ro
image
Locul din Spania unde sunt 26 de grade în octombrie. Ideal pentru concediu
mediafax.ro
image
Gică Hagi a „tăiat” 53 de milioane de euro din naționala României. Cei 6 „exilați” de la meciul cu Bosnia, cu 17 milioane mai scumpi decât primul „11”
fanatik.ro
image
Procuror în Consiliul Superior al Magistraturii, despre judecătorii prea miloși: „Nu voi dori ca aceștia să mai continue în penal”
libertatea.ro
image
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
digi24.ro
image
Fostul mare fotbalist spune de ce refuză căsătoria cu iubita mai tânără cu 38 de ani: „Ajung cinci!”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a aflat sancțiunile lui Manchester City, găsită vinovată în 114 capete de acuzare, în procesul istoric
digisport.ro
image
Soția lui Codin Mariciuc a împlinit 37 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis actorul: „Ana să știe că o iubesc”
click.ro
image
Se oferă salarii de 400 de lei pe zi, dar nimeni nu vrea să lucreze, în județul cu 10.000 de șomeri
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Și-a dus Audi-ul la reparat, dar după două săptămâni a primit o amendă de 7.000 de euro. Ce s-a întâmplat
observatornews.ro
image
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță dezastrul pentru zeci de mii de pensionari. Rămân fără pensie la 1 octombrie. De ce?
newsweek.ro
image
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
prosport.ro
image
Ajutor pentru încălzire 2026-2027. Ce venit trebuie să ai pentru a primi bani de la stat și când se depune cererea
playtech.ro
image
Gestul neștiut al lui Hagi! A convocat încă o „națională” special pentru a-i ajuta pe 2 dintre liderii lotului! Exclusiv
fanatik.ro
image
Prăbușirea lui Trump în sondaje și efectul de domino. Cum ar putea AUR să se distanțeze de mișcarea MAGA
ziare.com
image
Un milion de vizualizări pentru șase secunde! Gesturile lui Ronaldo de după Norvegia - Portugalia fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Povestea criminalului supranumit „Vampirul din Niterói”. Ce s-a întâmplat cu el
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. Stă aici de 5 ani, după ce a convins-o fiul. Vila e modernă, cu o grădină imensă: Avem pădure, râu, căprioare și vecini de treabă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în România. Alegerile anticipate pot fi organizate
mediaflux.ro
image
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
10.000 de dolari pentru fiecare gospodărie dacă acceptă să se construiască un centru de date în comunitate
actualitate.net
image
Povestea criminalului supranumit „Vampirul din Niterói”. Ce s-a întâmplat cu el
click.ro
image
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
click.ro
image
Madonna, moment de confuzie pe scena MTV VMAs 2026. Replica ce a stârnit reacții în mediul online: „E neclar”
click.ro
Hortense Mancini, portret de Jakob Ferdinand Voet, profimedia 1011672808 jpg
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei
okmagazine.ro
Kate William Insula Bute, GettyImages (1) jpg
Fiul cel tăcut al Dianei. Cel mai dureros an al lui l-a întărit și... înrăit. De ce William nu va fi niciodată ca Harry
okmagazine.ro
William Cuceritorul, reprezentat pe Tapiseria de la Bayeux, încadrat de frații săi, Odo (stânga) și Robert
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Am mâncat hârtie igienică de foame”. Jador, despre anii în care abia avea bani pentru mâncare
image
Povestea criminalului supranumit „Vampirul din Niterói”. Ce s-a întâmplat cu el

OK! Magazine

image
Fiul cel tăcut al Dianei. Cel mai dureros an al lui l-a întărit și... înrăit. De ce William nu va fi niciodată ca Harry