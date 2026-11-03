 Momentul în care premierul Albaniei, Edi Rama, întrerupe interviul cu un jurnalist american și pleacă. Cum a degenerat schimbul de replici | adevarul.ro
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Video Momentul în care premierul Albaniei, Edi Rama, întrerupe interviul cu un jurnalist american și pleacă. Cum a degenerat schimbul de replici

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Premierul Albaniei, Edi Rama, a întrerupt un interviu acordat canalului american de YouTube Channel 5 și a plecat după un schimb tensionat de replici pe tema corupției din țară, a traficului de droguri și a relațiilor de afaceri cu Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Andrew Callaghan, creatorul Channel 5, a publicat luni, 2 noiembrie, un amplu documentar despre afacerile lui Kushner din Albania, care au stârnit proteste în ultimele luni. Manifestanții cer, printre altele, demisia lui Edi Rama de la șefia Guvernului.

Discuțiile au devenit tensionate spre finalul interviului, când cei doi au abordat subiectul ascensiunii fascismului în Europa.

Edi Rama a identificat Hamas drept una dintre principalele amenințări fasciste la nivel mondial și i-a spus jurnalistului că subiectul ține de realitatea americană

„Ascultă, există o expresie în engleză: «Ai grijă ce-ți dorești». Acum ai intrat într-un domeniu care îți aparține. Nu este domeniul meu. Tu ești american, ești jurnalist american, ești cetățean american.

Așa că nu mi-aș permite să-ți spun cum funcționează America sau cum ar trebui să funcționeze. Îți respect opinia. Spre deosebire de tine, eu nu vorbesc în numele tinerilor americani.”

Rama a invocat și situația din Statele Unite, susținând că grupările neonaziste, care în trecut își manifestau convingerile în cercuri restrânse, au astăzi o prezență mult mai vizibilă pe rețelele sociale. Potrivit premierului, acestea beneficiază de propriile comunități online și au devenit mult mai numeroase și mai vizibile în spațiul public.

„Până acum câțiva ani, un nazist din America se ascundea într-o cămăruță, cu mica lui svastică ridicolă și rușinoasă, alături de doi sau trei prieteni. Astăzi, naziștii au propriul lor spațiu pe rețelele sociale și sunt foarte mulți.”

Edi Rama a negat că ar considera că supremația albă este în creștere și a criticat direcția discuției, susținând că jurnalistul american a interpretat greșit afirmațiile sale.

Premierul albanez îi reproșează lui Callaghan că nu a venit în Albania pentru a-i asculta opiniile personale, ci pentru a discuta fapte și responsabilități concrete.

Rama îi spune că nu este acolo pentru a-și împărtăși sentimentele cu jurnalistul și îl întreabă dacă a venit din America pentru a bârfi cu el. Premierul susține că i-a oferit jurnalistului timpul său, dar că acesta ar trebui să îl folosească în mod respectuos.

Premierul albanez a avertizat că dispariția reperelor comune și polarizarea societății contribuie la apropierea fascismului, după care a decis să plece, punând capăt interviului.

Acuzații de spălare de bani și acte false

Protestele actuale au fost precedate de luni de manifestaţii în mare parte paşnice împotriva construirii unei staţiuni turistice de lux pe coasta sudică a Albaniei, proiect susţinut de investitori printre care se numără Jared Kushner.

Localnicii au reclamat că terenurile lor au fost vândute ilegal pentru realizarea proiectului.

Reuters a relatat ulterior că persoana care a vândut terenurile era căutată de procurori pentru suspiciuni de trafic de droguri, acuzaţii respinse de avocatul acesteia.

Agenţia nu a identificat dovezi privind implicarea lui Kushner în vreo ilegalitate.

Premierul a fost întrebat și despre o presupusă întâlnire cu Jared Kushner și Ivanka Trump la bordul unui iaht. Edi Rama a negat că ar fi participat la o excursie cu cei doi, afirmând că a urcat pe ambarcațiune doar în timpul unei opriri în port, pentru a lua masa cu invitații.

Guvernul Rama s-a confruntat în repetate rânduri cu scandaluri de corupţie, iar analiştii avertizează că activităţile grupărilor criminale implicate în spălarea banilor proveniţi din traficul de droguri şi arme complică eforturile Albaniei de aderare la Uniunea Europeană.

Rama, care respinge acuzaţiile şi a declarat că nu intenţionează să demisioneze, a afirmat în octombrie că guvernul respectă dreptul studenţilor de a protesta.

„Responsabilitatea mea este şi mai clară în aceste vremuri dificile: să protejez cetăţenii, să garantez justiţia şi să ducem Albania înainte, împreună cu această majoritate guvernamentală, care are un mandat foarte clar: aderarea Albaniei la Uniunea Europeană până în 2030”, a scris premierul pe Facebook.

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