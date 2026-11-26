Un turist din Singapore și-a planificat o vacanță de nouă zile în România, în ianuarie, sperând să găsească peisaje acoperite de zăpadă, pe care să le fotografieze. Acesta vrea să viziteze Bucureștiul, Brașovul, Predealul și Sinaia și a cerut sfaturi pe Reddit despre vreme și transport. Un român i-a răspuns în glumă că, pentru mai multă zăpadă, ar trebui să se roage la Busu, celebrul prezentator al rubricii meteo.

Peisaj de iarnă din județul Brașov Foto: arhivă, Adevărul

Turistul a publicat întrebările pe comunitatea Reddit r/AskRomania, explicând că principalul motiv al călătoriei este să fotografieze peisajele. Acesta speră să găsească România acoperită de zăpadă și vrea să știe dacă va avea parte de peisaje albe în toate cele patru destinații.

„Voi vizita Brașov, Predeal, Sinaia și București în perioada 21-29 ianuarie 2027. Aș vrea să știu dacă toate aceste locuri vor fi acoperite de zăpadă în timpul șederii mele și dacă va fi aglomerat. Scopul călătoriei mele în această țară frumoasă este să fotografiez peisaje înzăpezite”, a scris turistul.

Acesta și-a organizat deja itinerariul: două nopți în Brașov, două în Predeal, două în Sinaia și o ultimă noapte în București. După aterizarea pe aeroportul Otopeni, intenționează să ajungă cu trenul la Gara de Nord, de unde va lua o altă garnitură spre Brașov.

Foto: captură Reddit

Ce l-au avertizat românii

Unul dintre primii utilizatori care i-au răspuns a atras atenția asupra schimbărilor climatice și a iernilor tot mai imprevizibile.

„Vremea s-a încălzit în ultimii ani, așa că nu există nicio garanție că va fi zăpadă. În București, aș spune că există o șansă de doar 10% să ai parte de un strat de zăpadă care să merite fotografiat. În celelalte locuri sunt șanse mai bune, dar poți urca și pe munte”, i-a explicat acesta.

O altă persoană i-a recomandat să ia în calcul și instalațiile de transport pe cablu din Bușteni, Sinaia și Brașov. De asemenea, din Brașov poate ajunge cu autobuzul în Poiana Brașov.

Un alt român a fost mai optimist și a spus că șansele de a găsi zăpadă sunt mai bune în zonele montane.

„Munții sunt cu siguranță acoperiți de zăpadă chiar și acum. Nu putem spune însă cât de consistent va fi stratul și dacă va coborî până la altitudini mai joase”, a comentat acesta.

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Același utilizator a amintit că iernile din trecut erau mult mai previzibile. „Până în anul 2000 aveam ierni adevărate în fiecare an și vreme previzibilă. Acum nu mai este la fel”, a scris el.

Poiana Brașov, Castelul Peleș și Bran, recomandările localnicilor

Pe lângă sfaturile despre vreme, românii i-au recomandat turistului și câteva obiective pe care să le includă în program.

„Asigură-te că mergi în Poiana Brașov. Este, tehnic vorbind, o stațiune de schi, dar este un sat frumos, unde poți fotografia copacii și casele acoperite de zăpadă și poți urca cu telegondola pentru a vedea și mai multă zăpadă. Poți coborî tot cu telegondola”, i-a transmis acesta.

Localnicul a adăugat că mulți turiști vizitează stațiunea fără să schieze.

„O mulțime de oameni fac asta fără să practice schiul. Este un loc frumos de vizitat și are restaurante tradiționale bune unde poți lua masa”, a mai scris el.

Pentru zona Brașovului, turistului i-au fost recomandate și Castelul Bran și Râșnov, în timp ce pentru Sinaia sugestia a fost Castelul Peleș.

„În Sinaia, mergi la Peleș. Dacă este zăpadă, ar trebui să arate foarte frumos”, a fost un alt sfat primit.

„Poate ar trebui să mă rog la Busu”

Cea mai amuzantă parte a discuției a apărut atunci când un român a încercat să-i explice cât de greu este de anticipat vremea în România.

„Zeul vremii din România, pe care noi îl numim Busu, este singurul care știe”, a glumit acesta, făcând referire la celebrul prezentator al rubricii meteo.

Turistul a intrat în joc și a răspuns: „Poate ar trebui să mă rog la Busu pentru mai multă zăpadă și un strat mai gros în toate aceste locuri”.

O altă persoană a încercat să-l încurajeze, susținând că ianuarie oferă șanse bune de a găsi zăpadă în România și că, în opinia sa, condițiile ar putea fi favorabile în sezonul următor.

Entuziasmat de răspunsurile primite, turistul a mărturisit că abia așteaptă să descopere România în haine de iarnă și să fotografieze locurile acoperite de zăpadă.