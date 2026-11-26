FIFA a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic în urma căruia au fost furate date personale și documente de afaceri. Breșa nu ar fi vizat însă dosarele legate de controversata propunere a lui Gianni Infantino privind comercializarea Cupei Mondiale.

FIFA confirmă furtul unor date în urma unui atac cibernetic Foto: Arhivă

Președinta Federației Engleze de Fotbal, Debbie Hewitt, a primit în această săptămână acces la documente, cu condiția semnării unui acord de confidențialitate.

Potrivit informațiilor obținute de BBC Sport, incidentul nu a fost provocat de o defecțiune a sistemelor informatice sau a infrastructurii tehnologice a forului mondial. Infractorii cibernetici ar fi reușit să obțină acces la documente pretinzând că sunt angajați și profitând de încrederea personalului.

„FIFA confirmă că a fost victima unui atac cibernetic criminal, care a dus la accesarea neautorizată a unui set limitat de informații personale și de afaceri”, a transmis forul mondial într-un comunicat.

„FIFA colaborează îndeaproape cu autoritățile competente, inclusiv cu cele de aplicare a legii. FIFA condamnă în cei mai fermi termeni dobândirea și publicarea ilegală de informații, în special a datelor cu caracter personal. Astfel de acțiuni constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a vieții private și pot avea consecințe semnificative pentru persoanele vizate”, se mai arată în comunicat.

Un grup de hackeri revendică atacul asupra FIFA

Responsabilitatea pentru atacul cibernetic a fost revendicată online de un grup care se prezintă sub numele de Handsome Boy Hacking Club. Săptămâna trecută, acesta a publicat capturi de ecran cu documente aparținând FIFA.

Gruparea susține că a obținut acces la 12 GB de date. Analizele arată însă că volumul reprezintă mai puțin de 0,1% din totalul informațiilor deținute de forul mondial.

De asemenea, datele indică faptul că atacul a vizat compania, nu persoane individuale.

Val de atacuri cibernetice

Mai multe atacuri cibernetice au vizat în ultimele săptămâni și instituții europene. Comisia Europeană a fost ținta unui atac de amploare asupra sistemelor interne de resurse umane, platforma Sysper, utilizată de angajați pentru verificarea informațiilor salariale, solicitarea concediilor și completarea fișelor de pontaj.

Experții europeni în securitate cibernetică au început evaluarea incidentului pentru a stabili dacă au fost compromise date personale sensibile.

Un alt incident recent a vizat o instituție guvernamentală din România, ale cărei comunicații cu NATO și Uniunea Europeană au fost urmărite de hackeri afiliați serviciului rus de securitate FSB.

Gruparea APT TURLA a exploatat vulnerabilități ale sistemelor Microsoft și a instalat un program malițios pentru monitorizarea corespondenței oficialilor. SRI a anunțat că a identificat și oprit atacul, precizând că nu au fost constatate extrageri de date sensibile.