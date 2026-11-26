Campioană a României la volei, echipa feminină CSO Voluntari a pierdut cu 2:3, în deplasare, meciul cu formaţia germană VfB SUHL Thuringen, în prima etapă din grupa E a Champions League. În celălalt meci, Galatasaray s-a impus cu 3:1 pe terenul lui PGE Lodz.

În ediția trecută, CSO Voluntari a ajuns în semifinalele Cupei CEV Foto: CEV,eu

Scorul pe seturi a fost 25-19, 16-25, 25-22, 19-25, 12-15. În primul set, care a durat 23 de minute, Voluntari a condus cu 8-6, 16-12, 21-14 și s-a impus cu 25-19. În al doilea act (23 de minute), a fost rândul formației gazdă să conducă în permanență: 8-5, 16-12, 21-15 și 25-16. Voluntari a revenit și s-a impus în setul 3 (26 de minute), pe care l-a controlat în totalitate: 8-3, 16-12, 21-17 și 25-22. Thuringen a reușit să câștige următoarele acte, conducând în permanență.

Antrenorul Giovanni Caprara a folosit următorul sextet de start: Carolina Radu (3 puncte) - Laura Vanessa Grajales Pascua (15p), Tara-Anamaria Cristea (3p), Nicole Van de Vosse (21p), Lorena Lorber Fijok (9p), Michela Rucli (4p) - Andra Elena Cojocaru (libero). Au mai jucat Pleun Van der Pijl (5p), Alexia Cristiana Ruci (3p), Eleni Karakasi (1p), Denisa Ioana Ionescu, Mikala Maria Mogensen (3p), Cara Mickenzie (1p) și Antonia Dora Gheti (libero).

Ca eficiență s-au remarcat Nicole Van de Vosse - 21p, Laura Vanessa Grajales Pascua - 15p, respectiv, Nina Dreisigova - 18p, Lucia Herdova - 15p și Candela Alonso Corcelles - 15p.

La meci au asistat 1.193 de spectatori. Au arbitrat Michele Brunelli și Vasileios Vasileiadis.

În cealaltă partidă din etapa inaugurală, PGE Lodz – Galatasaray 1:3 (25-23, 19-25, 22-25, 21-25).

CSO Voluntari va disputa următorul meci în 3 decembrie, cu PGE Lodz, la Sala Polivalentă din București. Campioana României va juca apoi în Turcia, cu Galatasaray (15 decembrie), în Polonia, cu PGE Lodz (13 ianuarie), acasă, cu Thuringen (27 ianuarie) și pe teren propriu, cu Galatasaray (3 februarie).

În stagiunea trecută, CSO Voluntari a jucat în Cupa CEV și a atins semifinalele.

Victorie pentru Dinamo în Croația

Într-un meci contând ca prima manşă din „16”-imile CEV Cup, echipa feminină Dinamo Bucureşti a câștigat cu 3:0 (25-18, 25-20, 25-11) pe terenul formației croate Mladost Zagreb. Manşa retur se va disputa în 2 decembrie, la ora 18.00, în Bucureşti.

Câştigătoarea din dubla manşă se va califica în optimile de finală ale CEV Cup. În această fază, câștigătoarea dublei manșe dintre Dinamo și Mladost Zagreb va întâlni pe Volei Alba Blaj, care va debuta pe teren propriu în 12 ianuarie 2027.