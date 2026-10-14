 Haos pe străzile din Tirana, în urma protestelor studenților. O clădire guvernamentală, cuprinsă de flăcări | adevarul.ro
search
Miercuri, 14 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Haos pe străzile din Tirana, în urma protestelor studenților. O clădire guvernamentală, cuprinsă de flăcări

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Zeci de mii de studenți au protestat în Tirana, capitala Albaniei, față de creșterea costurilor educației și corupție. Manifestația a degenerat în violențe, protestatarii incendiind o clădire guvernamentală și două bănci.

Potrivit The Guardian, poliția a intervenit cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii, care au incendiat sediul Ministerului Educației, au răsturnat coșuri de gunoi și au spart vitrinele unor afaceri locale.

O sucursală a Raiffeisen Bank, aflată în apropierea ministerului, a fost, de asemenea, cuprinsă de flăcări.

Protestele au izbucnit ca urmare a nemulțumirilor față de premierul Edi Rama, care a obținut al patrulea mandat în mai anul trecut. Acesta s-a confruntat 

Protestele marchează cea mai violentă manifestare a nemulțumirii față de premierul Edi Rama, reales pentru al patrulea mandat în mai anul trecut. De atunci, acesta s-a confruntat cu critici tot mai puternice, pe fondul acuzațiilor de corupție care vizează oficiali de rang înalt.

Protestatarii resping, de asemenea, figurile opoziției, pe care nu le consideră alternative acceptabile.

„Aceasta este o revoluție. Ne-am săturat de proteste pașnice. Nu ne vom opri până când Rama nu demisionează”, a declarat Lora, o studentă care a refuzat să-și dezvăluie numele de familie, în timp ce arunca pietre în polițiști.

Alți protestatari au scandat „Demisia!” și „Poliția criminalității!”.

Guvernul albanez: „Protestul este un drept legitim, dar nu poate fi folosit drept scuză pentru violență”

Organizatorii spun că studenții protestează față de condițiile din universități, costurile ridicate, lipsa sprijinului financiar și perspectivele reduse de angajare. Manifestațiile fac parte dintr-un val de activism studențesc european, alimentat de nemulțumirile privind educația și condițiile de trai. 

Presa albaneză a relatat că protestele de miercuri s-au extins și în universitățile din Elbasan și Shkodër. Guvernul a condamnat violențele.

„Protestul este un drept legitim, dar nu poate fi folosit drept scuză pentru violență, distrugerea orașului sau confruntări violente în mijlocul străzii. Fac apel la studenți și la toți cetățenii onești care cred în dreptul de a protesta să se delimiteze de violență și vandalism!”, a transmis Albana Koçiu, vicepremierul Albaniei.

Poliția a făcut apel la calm și a avertizat că persoanele implicate în acte de violență sau distrugeri vor răspunde în fața legii. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea față de escaladarea violentă a protestelor din Tirana.

Într-un comunicat, Delegația UE la Tirana a declarat: „Luăm act de acuzațiile privind folosirea excesivă a forței de către poliție împotriva protestatarilor și jurnaliștilor”.

Delegația a cerut o anchetă rapidă și a îndemnat „toate părțile să reducă tensiunile”.

Au fost proteste și în vară, față de proiectul turistic de lux al lui Jared Kushner

Timp de mai multe luni, albanezii au protestat împotriva proiectului turistic de lux asociat lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Și atunci, participanții cereau demisia lui Edi Rama.

Controversatul proiect prevede construirea unui complex turistic de lux pe o insulă abandonată din Marea Adriatică, într-o zonă de coastă considerată de ecologiști extrem de vulnerabilă.

Guvernul de la Tirana susține că investiția ar putea transforma turismul de lux, ar stimula economia și ar apropia Albania de Uniunea Europeană.

Activiștii de mediu avertizează însă asupra impactului asupra ecosistemului și acuză autoritățile de lipsă de transparență în procesul de aprobare a proiectului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
digi24.ro
image
Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer şi a suferit o intervenţie chirurgicală de îndepărtare a unui lob pulmonar
stirileprotv.ro
image
SURSE | PSD a decis: intră în Guvernul Niculescu. Decizia a fost luată în urmă cu puțin timp, iar Sorin Grindeanu urmează să facă marele anunț
gandul.ro
image
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
mediafax.ro
image
Ianis Stoica, la un pas de transferul de 2,5 milioane euro în Germania! Exclusiv
fanatik.ro
image
Harta puterii PSD în Guvernul Niculescu. Gruparea sudului face legea. Ardealul și Moldova, puse la colț
libertatea.ro
image
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
De nicăieri! A doua zi după Inter - Club Brugge, a anunțat pe toată lumea: ”Eu și Alina ne-am despărțit”
digisport.ro
image
Momente de coșmar la Asia Express! 12 oameni au ajuns pe perfuzii în același timp. Mona Segall: „Doctorița nu mai făcea față”
click.ro
image
Clădirea care „plutește” pare un nor din care curg cascade. Cum va arăta complexul spectaculos din Tirana premiat pentru arhitectură
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Leguma tot mai cautată, care e mai scumpă decât carnea. Se vinde cu 30 de lei kilogramul
observatornews.ro
image
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
cancan.ro
image
Un pensionar trebuie să returneze 100.000€ din pensie și să se reangajeze. Cum a rămas fără 19 ani de grupa I
newsweek.ro
image
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
prosport.ro
image
Cadoul de numai 3,10 lire de care s-a bucurat Prințesa Charlotte. Fiica lui William și Kate, surprinsă într-o ipostază neașteptată
playtech.ro
image
„Efectul de turmă” la U Cluj – Rapid 3-4! Expertul în xenofobie explică scandările ultrașilor. „Societatea este rasistă!”
fanatik.ro
image
Jocul lui Grindeanu cu PNL: „Este culmea parodiei, schizofrenie politică. O insultă la inteligența românului care are preocupări legate de stabilitatea țării”
ziare.com
image
Primele reacții, după ce legea pentru Steaua a trecut de Parlament: ”E mare lucru! S-a reparat”
digisport.ro
image
După „supat”, un nou cuvânt a încins discuțiile în online. „E de noaptea minții”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al Emei Uta. Are un jacuzzi pe terasă. Regina machiajului și-a amenajat locuința ca la Hollywood / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Zelenski s-a impus în fața lui Putin. Ucraina a recuperat mai multe teritorii cheie
mediaflux.ro
image
„Nu sunt fiul lui Călin Georgescu!” » Sportivul român, nevoit să dezmintă public
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Florina Grozavu de la „MasterChef”, umilită de soț înainte de divorț! „Are 25 de ani, nu e bătrână ca tine”
click.ro
image
Câți bani trebuie să câștige o familie în România, în 2026. Cristina Șișcanu: „Am ajuns să confundăm lipsurile cu normalitatea”
click.ro
image
Oana Radu, transformare spectaculoasă în doar 46 de zile. Câte kilograme a slăbit și cum a reușit
click.ro
Ninon de Lenclos profimedia 0986681013 jpg
„Dacă îmi cereți abstinență sexuală, mă spânzur!” „Regina curtezanelor” a sfidat morala și a transformat seducția într-o artă
okmagazine.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
Volumul First Folio, la Folger Shakespeare Library, Washington DC, SUA
Cartea care a salvat pentru posteritate opera lui Shakespeare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât costă ținutele „Reginei Întunericului”, Gabriela Lucuțar? De ce preferă tunsorile scurte: „Îmi conferă un aer puternic”
image
Florina Grozavu de la „MasterChef”, umilită de soț înainte de divorț! „Are 25 de ani, nu e bătrână ca tine”

OK! Magazine

image
Vor mai ajunge William și Kate Rege și Regină? Profeția teribilă a lui Nostradamus trimite coroana la „cel care nu trebuia s-o poarte”