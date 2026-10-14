Zeci de mii de studenți au protestat în Tirana, capitala Albaniei, față de creșterea costurilor educației și corupție. Manifestația a degenerat în violențe, protestatarii incendiind o clădire guvernamentală și două bănci.

Potrivit The Guardian, poliția a intervenit cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii, care au incendiat sediul Ministerului Educației, au răsturnat coșuri de gunoi și au spart vitrinele unor afaceri locale.

O sucursală a Raiffeisen Bank, aflată în apropierea ministerului, a fost, de asemenea, cuprinsă de flăcări.

Protestele au izbucnit ca urmare a nemulțumirilor față de premierul Edi Rama, care a obținut al patrulea mandat în mai anul trecut. Acesta s-a confruntat

Protestele marchează cea mai violentă manifestare a nemulțumirii față de premierul Edi Rama, reales pentru al patrulea mandat în mai anul trecut. De atunci, acesta s-a confruntat cu critici tot mai puternice, pe fondul acuzațiilor de corupție care vizează oficiali de rang înalt.

Protestatarii resping, de asemenea, figurile opoziției, pe care nu le consideră alternative acceptabile.

„Aceasta este o revoluție. Ne-am săturat de proteste pașnice. Nu ne vom opri până când Rama nu demisionează”, a declarat Lora, o studentă care a refuzat să-și dezvăluie numele de familie, în timp ce arunca pietre în polițiști.

Alți protestatari au scandat „Demisia!” și „Poliția criminalității!”.

Guvernul albanez: „Protestul este un drept legitim, dar nu poate fi folosit drept scuză pentru violență”

Organizatorii spun că studenții protestează față de condițiile din universități, costurile ridicate, lipsa sprijinului financiar și perspectivele reduse de angajare. Manifestațiile fac parte dintr-un val de activism studențesc european, alimentat de nemulțumirile privind educația și condițiile de trai.

Presa albaneză a relatat că protestele de miercuri s-au extins și în universitățile din Elbasan și Shkodër. Guvernul a condamnat violențele.

„Protestul este un drept legitim, dar nu poate fi folosit drept scuză pentru violență, distrugerea orașului sau confruntări violente în mijlocul străzii. Fac apel la studenți și la toți cetățenii onești care cred în dreptul de a protesta să se delimiteze de violență și vandalism!”, a transmis Albana Koçiu, vicepremierul Albaniei.

Poliția a făcut apel la calm și a avertizat că persoanele implicate în acte de violență sau distrugeri vor răspunde în fața legii. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea față de escaladarea violentă a protestelor din Tirana.

Într-un comunicat, Delegația UE la Tirana a declarat: „Luăm act de acuzațiile privind folosirea excesivă a forței de către poliție împotriva protestatarilor și jurnaliștilor”.

Delegația a cerut o anchetă rapidă și a îndemnat „toate părțile să reducă tensiunile”.

Au fost proteste și în vară, față de proiectul turistic de lux al lui Jared Kushner

Timp de mai multe luni, albanezii au protestat împotriva proiectului turistic de lux asociat lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Și atunci, participanții cereau demisia lui Edi Rama.

Controversatul proiect prevede construirea unui complex turistic de lux pe o insulă abandonată din Marea Adriatică, într-o zonă de coastă considerată de ecologiști extrem de vulnerabilă.

Guvernul de la Tirana susține că investiția ar putea transforma turismul de lux, ar stimula economia și ar apropia Albania de Uniunea Europeană.

Activiștii de mediu avertizează însă asupra impactului asupra ecosistemului și acuză autoritățile de lipsă de transparență în procesul de aprobare a proiectului.