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Acuzații de spălare de bani și acte false în proiectul imobiliar al lui Jared Kushner din Albania

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Un teren situat pe coasta Albaniei, destinat unui proiect turistic de miliarde de dolari în care este implicat Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, Donald Trump, face obiectul unei anchete privind falsificarea actelor de proprietate. Vânzătorul terenului este suspectat de spălare de bani în beneficiul unor rețele de trafic de droguri, transmite agenția de presă Reuters, care a consultat documente din dosarul deschis de structura anticorupție din Albania (SPAK).

Albanezii cer oprirea proiectului turistic al lui Jared Kushner/FOTO:X
Albanezii cer oprirea proiectului turistic al lui Jared Kushner/FOTO:X

Suspectul, un om de afaceri din Miami identificat sub numele de Artur Shehu, este căutat de autoritățile albaneze. Avocatul acestuia, Kujtim Cakrani, a confirmat existența unui mandat de arestare pe numele clientului său într-un caz de spălare de bani, însă a precizat că omul de afaceri respinge toate acuzațiile, catalogându-le drept nefondate.

Potrivit procurorilor, Shehu și complicii săi ar fi fost implicați în contrabanda cu cocaină din America de Sud către porturile europene, utilizând ulterior fondurile obținute pentru a constitui un portofoliu imobiliar extins prin intermediul unor titluri de proprietate falsificate. Departamentul de Justiție al SUA a refuzat să precizeze dacă autoritățile de la Tirana au solicitat sprijin pentru localizarea sau reținerea suspectului pe teritoriul american.

Terenul, vândut unei companii asociate cu proiectul lui Kushner

În luna aprilie, Shehu a vândut o parcelă de teren pe litoralul albanez companiei Albania Land Development, deținută de dezvoltatorul Sazan Real Estate Development și de alți investitori implicați în proiectul imobiliar al lui Jared Kushner. Procurorii susțin că există indicii temeinice potrivit cărora proprietatea a fost dobândită inițial prin acte false.

Documentele oficiale analizate de Reuters nu conțin nicio acuzație la adresa lui Jared Kushner, a firmelor menționate sau a altor investitori. De asemenea, agenția de presă nu a identificat dovezi care să ateste că cumpărătorii aveau cunoștință despre investigația care îl viza pe Shehu la momentul tranzacției.

În timp ce reprezentantul Sazan Real Estate Development s-a declarat convins de legalitatea achiziției, purtătorul de cuvânt al lui Jared Kushner a refuzat să comenteze situația. Deși s-a confirmat implicarea acestuia din urmă ca investitor, detaliile financiare ale participației sale nu au fost făcute publice.

Proteste locale și îngrijorări ecologice

Disputa juridică adaugă o nouă sursă de presiune asupra unui proiect contestat deja de organizațiile de mediu și de comunitatea locală. Locuitorii din satul Zvërnec contestă în instanță dreptul de proprietate al lui Shehu de peste un deceniu, susținând că ei sunt deținătorii legali ai terenurilor și solicitând suspendarea lucrărilor de construcție.

Complexul hotelier urmează să fie ridicat pe o porțiune de zonă protejată a coastei Mării Adriatice, o zonă cu plaje sălbatice și mlaștini care adăpostește specii protejate, precum broaște țestoase marine și păsări flamingo. Acestea din urmă au devenit simbolul mișcării de protest intitulate de activiști „Revoluția Flamingo”.

Poziția guvernului albanez și blocarea fondurilor

Ideea proiectului a fost prezentată public de Jared Kushner în 2024, după ce soția sa, Ivanka Trump, a remarcat potențialul zonei în timpul unei vizite. Guvernul Albaniei sprijină ferm investiția. Premierul Edi Rama a descris inițiativa drept un „proiect remarcabil” care va fi implementat în ciuda protestelor. Întrebat de Reuters despre noile acuzații, un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că autoritățile nu intervin în tranzacțiile private și că proiectul respectă legislația națională și normele Uniunii Europene. Anterior, Comisia Europeană a solicitat Albaniei, ca stat candidat, să respecte standardele europene de mediu.

Conform dosarului de aproximativ 200 de pagini întocmit de SPAK, terenul a fost vândut pentru suma de 110 milioane de euro. Fondurile au fost însă blocate în contul unui notar și nu au ajuns la vânzător. Procurorii afirmă că rețeaua cumpăra terenuri cu bani proveniți din activități ilicite, înregistrând proprietățile prin documente falsificate sau prin declararea unor suprafețe fictive, pentru a îngreuna monitorizarea bunurilor de către autorități. Avocatul apărării susține, în schimb, că familia Shehu deținea terenul încă din perioada Imperiului Otoman și că tranzacția a fost perfect legală.

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