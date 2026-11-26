O corecție financiară de 25%, aplicată de Direcția Generală Programe Europene de Transport Autorității pentru Reformă Feroviară, pune sub presiune finanțarea achiziției trenurilor electrice Alstom Coradia Stream. Măsura este contestată în instanță, iar disputa dintre cele două instituții ar putea afecta plata ultimelor rame din contractul pentru 37 de trenuri.

România riscă să piardă finanțarea pentru trenurile Coradia Foto: arhivă

România riscă să piardă o parte din finanțarea europeană destinată achiziției trenurilor electrice Alstom Coradia Stream, în urma unui conflict între Direcția Generală Programe Europene de Transport (DGPET), din cadrul Ministerului Transporturilor, și Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), instituția care gestionează contractul cu producătorul francez Alstom.

Potrivit informațiilor publicate de Club Feroviar, DGPET a decis aplicarea unei corecții financiare de 25% din valoarea contractului, ceea ce înseamnă aproximativ 100 de milioane de euro. Decizia a fost luată după ce direcția a considerat că mai multe acte adiționale semnate de ARF cu Alstom au modificat în mod nepermis condițiile contractuale, inclusiv durata contractului și termenele de livrare.

ARF contestă această interpretare și susține că modificările au fost necesare pentru ca trenurile să poată fi livrate în continuare. Instituția a contestat măsura la Curtea de Apel București, în dosarul 3639/2/2026.

De ce a apărut disputa dintre ARF și Ministerul Transporturilor

Neînțelegerea a pornit de la actul adițional numărul 5, semnat de ARF cu Alstom. Într-un raport de neconformitate emis în august, DGPET a susținut că modificările aduse contractului au schimbat în mod semnificativ condițiile în care producătorul francez câștigase licitația.

Potrivit interpretării direcției, prelungirea duratei contractului și modificarea graficului de livrare ar fi putut crea un avantaj pentru Alstom față de ceilalți participanți la procedura de achiziție.

ARF a susținut că graficul de livrare nu a fost modificat și că prelungirea contractului era necesară pentru continuarea furnizării trenurilor. Instituția a mai arătat că măsurile au fost luate după consultarea firmei de consultanță EGIS.

Un argument invocat de ARF este că producătorului i-au fost stabilite penalități de peste 400 de milioane de lei pentru întârzierile de livrare. În opinia autorității, aceste penalități contrazic acuzația că modificările contractuale ar fi fost făcute în avantajul furnizorului.

Facturile pentru ultimele trenuri ar putea fi afectate

Corecția de 25% ar putea avea efecte directe asupra plăților către Alstom. Potrivit publicației de specialitate, DGPET ar urma să refuze la plată facturile pentru ultimele 12 trenuri dacă acestea nu includ reducerea corespunzătoare corecției financiare.

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În această situație, diferența ar trebui acoperită din alte surse, cel mai probabil de la bugetul de stat, dacă autoritățile vor să continue achiziția fără întreruperi.

Disputa s-a extins și asupra actelor adiționale 6 și 7, prin care ARF a prelungit din nou valabilitatea contractului. Direcția a identificat noi nereguli și a stabilit alte corecții financiare. Acestea nu se cumulează însă cu prima sancțiune, fiind aplicată cea mai mare dintre corecțiile stabilite, potrivit informațiilor publicate de Club Feroviar.

ARF urmează să conteste și aceste măsuri în instanță.

Câte trenuri Alstom au ajuns în România

Contractul dintre ARF și Alstom, semnat în martie 2022, vizează achiziția a 37 de rame electrice interregionale Coradia Stream, împreună cu servicii de mentenanță pentru o perioadă de 15 ani. Valoarea contractului este de aproximativ 2,42 miliarde de lei, fără TVA.

Potrivit informațiilor prezentate de Club Feroviar, Alstom a livrat recent ramele cu numerele 27, 28 și 29, ultima fiind încă în procesul de recepție. Facturile pentru aceste trenuri nu fuseseră emise la momentul publicării articolului, iar alte opt rame mai erau de livrat.

Dacă plățile sunt blocate sau întârziate, există riscul ca producătorul să suspende livrările. Publicația menționează și posibilitatea ca Alstom să folosească situația în disputa juridică pe care o are cu ARF.

Trenurile Coradia Stream sunt destinate transportului interregional și urmează să circule pe mai multe rute importante din țară. CFR Călători operează în prezent 12 astfel de rame, iar compania a anunțat că numărul lor ar urma să ajungă la 24 în cursul anului 2027, pe măsură ce vor fi recepționate și preluate noi trenuri.

ARF reclamă lipsa de personal

Pe lângă disputa privind contractul, ARF se confruntă și cu probleme de personal. Potrivit datelor prezentate de Club Feroviar, autoritatea are în organigramă 79 de posturi, însă numărul angajaților care desfășoară efectiv activitate este mult mai mic.

Instituția a cerut Ministerului Transporturilor să găsească soluții pentru deblocarea situației și să asigure, dacă va fi necesar, fondurile de la bugetul de stat pentru acoperirea corecției financiare.

Contractul pentru trenurile Coradia este unul dintre proiectele importante de modernizare a transportului feroviar de călători din România. O eventuală blocare a plăților ar putea întârzia livrările și extinderea utilizării trenurilor electrice pe rutele interregionale.

Deocamdată, corecția financiară este contestată în instanță, iar efectele definitive asupra finanțării depind de soluționarea litigiului și de deciziile autorităților implicate.