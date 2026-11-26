Szatmári Konzervgyár, producător maghiar de murături și conserve de legume și fructe, a intrat în insolvență, în ciuda sprijinului financiar primit în ultimii ani din partea statului. Compania își comercializează produsele inclusiv în România și deține o fabrică în apropiere de Satu Mare, unde lucrează aproximativ 350 de angajați.

Un mare producător de murături din Ungaria a intrat în insolvență. Foto: arhivă

Producătorul a publicat pe site-ul oficial informații privind procedura de insolvență, documentele necesare pentru înregistrarea creanțelor și negocierile în vederea încheierii unui acord cu creditorii.

Compania a solicitat deschiderea procedurii după ce a ajuns în dificultate financiară, iar instanța a aprobat cererea, acordându-i un moratoriu la plăți, potrivit presei maghiare.

Fabrica își comercializează produsele în 19 țări

Unitatea de procesare din localitatea Tyukod funcționează din 1964 și prelucrează anual peste 30.000 de tone de materii prime, din care obține aproximativ 100 de milioane de produse finite, potrivit datelor publicate pe site-ul companiei.

Producătorul deține marca REGE, iar din portofoliul său fac parte murăturile, conservele de legume, compoturile de fructe și diferite preparate alimentare.

Potrivit presei maghiare, în ultimul bilanț depus, compania a înregistrat pierderi de 2,5 miliarde de forinți, echivalentul a aproximativ 6,7 milioane de euro, la o cifră de afaceri de 17,4 miliarde de forinți, respectiv 46,6 milioane de euro.

Sprijinul financiar acordat de stat nu a împiedicat intrarea în insolvență

Banca Maghiară de Dezvoltare (MFB) a intrat în acționariatul companiei în 2021, prin intermediul unui fond de investiții. La acel moment, instituția a investit aproximativ patru milioane de euro pentru reorganizarea producătorului și stabilizarea activității.

Rezultatele companiei s-au îmbunătățit inițial, doar că scumpirea energiei, creșterea cheltuielilor cu personalul și seceta din ultimii ani au afectat situația financiară a producătorului, conform explicațiilor oferite de reprezentanții MFB presei maghiare.

Dificultățile s-au accentuat după ce banca comercială care finanța compania a reziliat contractul de credit. Producătorul a acumulat datorii și a întâmpinat probleme în realizarea investițiilor, motiv pentru care Banca Maghiară de Dezvoltare a intervenit din nou, preluând finanțarea.

Compania are posibilitatea de a-și reorganiza activitatea și de a ajunge la un acord cu creditorii.