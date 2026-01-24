Video Incendiu puternic la mai multe case din Sectorul 5. Un bărbat imobilizat la pat și o femeie căreia i se făcuse rău au fost evacuați

Un incendiu de amploare a izbucnit la mai multe case și anexe gospodărești de pe strada Garoafei din București, Sector 5. Flăcările au afectat o suprafață estimată la aproximativ 700 de metri pătrați.

Potrivit ISU București, flăcările se manifestă cu degajări mari de fum, fiind luate măsuri pentru evacuarea locatarilor din zonă. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost preluată de echipajele SMURD pentru acordarea primului ajutor.

Până în acest moment au fost preluate de echipajele SMURD 2 persoane, mai exact un bărbat imobilizat la pat, respectiv o femeie cu stare de lipotimie, fără arsuri sau expunere la fum, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

Pentru lichidarea incendiului au fost mobilizate 9 autospeciale de stingere, echipaje SMURD, autospeciala de descarcerare și Detașamentul Special de Salvatori. Forțele de intervenție sunt amplasate pe trei străzi și acționează pentru localizarea și limitarea extinderii focului.

Sursa video: ISU București

Intervenția este îngreunată de degajările mari de fum, vizibile la nivelul acoperișurilor.

Pompierii lucrează la îndepărtarea învelitorii din tablă pentru a putea stinge focarele ascunse și a preveni propagarea incendiului.

Sursa video: ISU București