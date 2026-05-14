Video Incendiu de proporții la un depozit din Chiajna

Un incendiu de amploare a izbucnit joi dimineață la un depozit din Chiajna, afectând aproximativ 4.000 de metri pătrați. Pompierii au reușit să localizeze focul, iar în interior nu se mai manifestă flăcări.

Nu există victime și nici risc de propagare către depozitele din apropiere, potrivit Agerpres.

Echipele de intervenție continuă decopertare a acoperișului și lichidarea ultimelor focare.

La fața locului acționează 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala pentru transport roboți, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Amintim că, în iqanuarie, un incendiu violent a izbucnit la un depozit și o parcare acoperită de pe Bulevardul Revoluția din Decembrie din Reșița. Sunt degajări mari de fum. Populația din zonă a primit mesaje Ro-Alert.

La sfârșitul anului trecut, unincendiu puternic a izbucnit la un depozit de materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile, din Sectorul 6 al Capitalei.