Video O biserică de lemn veche de peste 350 de ani din Maramureș, mistuită de flăcări. Turla uriașă de 25 de metri riscă să se prăbușească

Un incendiu violent a izbucnit în dimineața zilei de vineri la biserica veche de lemn din satul Posta, comuna Remetea Chioarului, județul Maramureș. Flăcările au cuprins rapid întreaga construcție, inclusiv turla înaltă de aproximativ 25 de metri, existând riscul iminent de prăbușire a acesteia.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, alerta a fost dată în jurul orei 4:00, iar la locul intervenției au fost mobilizate forțe importante pentru limitarea și stingerea incendiului.

La intervenție au participat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară pentru intervenție și salvare de la înălțime, două echipaje de prim ajutor SMURD, o cisternă pentru alimentarea cu apă, precum și două autospeciale de primă intervenție și comandă.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat, cu ardere violentă pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Flăcările au cuprins întreaga biserică și turla acesteia, pompierii confruntându-se cu pericolul permanent al prăbușirii structurii afectate de foc.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul și au continuat intervenția pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor produse de incendiu.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cauza probabilă a izbucnirii focului și nici valoarea pagubelor produse.

Biserica de lemn din Posta, aflată în comuna Remetea Chioarului, datează din anul 1675 și este înscrisă pe lista monumentelor istorice. Lăcașul de cult poartă hramul „Sfântul Ilie” și reprezintă un exemplu valoros al arhitecturii tradiționale maramureșene, potrivit vasile.dale.