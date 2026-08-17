Momentul dramatic în care o femeie sare de la etajul 11, în braţele pompierului, pentru a scăpa de incendiu

Prinsă într-un apartament cuprins de flăcări, o femeie a ajuns la fereastră și şi-a dat drumul în gol de la etajul 11 către coșul de salvare al pompierilor aflat două etaje mai jos. Imaginile cu salvarea la limită au devenit virale.

Un incendiu izbucnit într-un bloc de 21 de etaje din cartierul Friedrichshain, Berlin, a transformat evacuarea locatarilor într-o operațiune contracronometru. Focul a izbucnit într-un apartament de la etajul 11, iar flăcările s-au extins apoi şi la etajul 12. În timp ce pompierii urcau spre etajele afectate și încercau să scoată oamenii din clădire, o femeie a rămas prinsă în apartamentul său.

Fumul și focul îi blocaseră ieșirea pe scara blocului, așa că femeia a ajuns la fereastră și a cerut ajutor. Pompierii au apropiat de clădire o autospecială cu scară și coș de salvare, însă scara nu putea ajunge până la etajul 11. Platforma se afla la aproximativ două etaje sub femeie, iar distanța dintre ea și pompierul care o aștepta în coș era prea mare pentru ca aceasta să poată coborî pur și simplu până la el.

Imaginile surprinse în timpul intervenției o surprind pe femeie pe marginea ferestrei, în timp ce din apartament se ridică un nor dens de fum, iar pompierul aflat în coș încearcă să-i arate unde trebuie să ajungă. Pentru câteva clipe, ea rămâne suspendată deasupra golului, încercând să găsească o modalitate de a coborî fără să cadă, pentru că nu are niciun punct de sprijin.

În cele din urmă, pur şi simplu îşi dă drumul în gol spre pompierul aflat două etaje mai jos. Acesta își întinde brațele și reușește să o prindă în momentul căderii. În cele din urmă, femeia a fost coborâtă în siguranţă la sol şi transportată la spital cu răni ușoare.

Aproximativ 130 de pompieri s-au luptat timp de trei ore cu flăcările care au cuprins două etaje din blocul de locuinţe. În total, aproximativ 115 persoane au fost afectate de incendiu, iar 25 de locatari au fost evacuați cu ajutorul echipamentelor speciale și al scărilor pompierilor.

Primele informații indicau aproximativ cinci persoane rănite, însă bilanțul anunțat ulterior a ajuns la 13 persoane cu răni ușoare, în principal după ce au inhalat fum. Cinci dintre acestea au fost transportate la spital.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit de la ce a pornit incendiul. Ancheta urmează să clarifice cauza focului și împrejurările în care acesta s-a extins în blocul din Friedrichshain.