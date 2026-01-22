Marina franceză a reținut un petrolier rusesc suspectat că face parte din „flota fantomă” a lui Putin

Marina franceză a interceptat, joi dimineață, în Marea Mediterană, un petrolier provenit din Rusia, suspectat că naviga sub pavilion fals și că face parte din așa-numita „flotă fantomă” a lui Vladimir Putin, a anunțat președintele Emmanuel Macron. Operațiunea s-a desfășurat „în strictă conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind Dreptul Mării”, a precizat liderul francez.

„Nu vom tolera nicio violare. În această dimineață, Marina Franceză a reținut un petrolier provenit din Rusia, supus sancțiunilor internaționale și suspectat că naviga sub pavilion fals. Operațiunea a fost desfășurată în largul mării, în Marea Mediterană, cu sprijinul mai multor aliați. Aceasta a fost realizată în strictă conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării. A fost deschisă o anchetă judiciară. Nava a fost deviată. Suntem hotărâți să respectăm dreptul internațional și să asigurăm aplicarea efectivă a sancțiunilor. Activitățile „flotei din umbră” contribuie la finanțarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei”, a scris Macron pe rețeaua socială X.

Prefectura maritimă a Mediteranei a oferit detalii despre capturarea navei Grinch, care provenea din Murmansk, port arctic situat în Marea Barents.

Operațiunea a avut loc „în largul mării”, între Spania și Africa de Nord, pentru verificarea naționalității și a pavilionului sub care naviga petrolierul, potrivit Le Figaro. Verificarea documentelor a confirmat suspiciunile privind pavilionul fals, fapt pentru care cazul a fost sesizat parchetului din Marsilia. Nava a fost escortată de Marina Franceză către un punct de ancoraj pentru verificări suplimentare.

Petrolierul Grinch figurează sub acest nume pe lista navelor sancționate de Regatul Unit și aparține flotei fantomă a lui Putin, însă pe listele Uniunii Europene și ale Statelor Unite apare sub numele „Carl”. La momentul interceptării, potrivit site-ului specializat MarineTraffic, nava se deplasa spre est, între Almería (Spania) și Oran (Algeria).

Emmanuel Macron subliniază că operațiunea, realizată cu sprijinul unor aliați internaționali, are ca scop respectarea sancțiunilor internaționale și combaterea activităților care finanțează conflictul din Ucraina.