Șase copii capturați se întorc la familiile lor din Rusia și Ucraina. Moscova mulțumește Melaniei Trump pentru implicare

Încă șase copii se întorc la familiile lor din Rusia și Ucraina, a declarat joi comisarul prezidențial rus pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, care i-a mulțumit primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, pentru implicarea sa în acest proces.

Un copil va reveni în Rusia, iar alți cinci se vor reuni cu familiile lor din Ucraina. Anunțul a fost făcut într-o postare publicată pe aplicația de mesagerie Telegram.

„Le mulțumesc tuturor celor care au participat la acest proces, precum și primei doamne a SUA, Melania Trump, pentru angajamentul său de neclintit și participarea activă la reunirea copiilor cu familiile lor”, a transmis Maria Lvova-Belova.

Și Casa Albă a confirmat că un nou grup de copii ruși și ucraineni a fost reunit cu familiile lor cu ajutorul primei doamne americane, fără a preciza însă numărul exact al acestora, potrivit Reuters.

Implicarea Melaniei Trump în acest demers datează din august 2025, când aceasta i-a adresat o scrisoare președintelui rus Vladimir Putin, în care a atras atenția asupra situației copiilor ucraineni separați de familiile lor din cauza războiului. Scrisoarea a fost înmânată personal liderului rus de către președintele Statelor Unite, înaintea summitului bilateral desfășurat în Alaska.

În mesajul său, Melania Trump a pledat pentru protejarea copiilor afectați de conflict, subliniind că inocența acestora depășește granițele geografice, politice și ideologice.

„Ca părinți, este datoria noastră să hrănim speranța generației următoare. Ca lideri, responsabilitatea de a ne susține copiii se extinde dincolo de confortul nostru”, a scris prima doamnă.

Demersul are loc pe fondul acuzațiilor grave aduse Rusiei de către Ucraina. Kievul susține că peste 19.500 de copii ucraineni au fost deportați pe teritoriul Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022, acuzații negate de Moscova.

În martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al Mariei Lvova-Belova, pentru „deportarea ilegală de copii” și „transferul ilegal al copiilor din zonele ocupate ale Ucrainei către Federația Rusă”, potrivit Institutului pentru Dialog Strategic (ISD), un think-tank cu sediul la Londra.