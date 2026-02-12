Video Trump ar putea fi invitat la parada militară de 9 Mai de la Moscova. Peskov: „Vom vedea dacă poate veni”

Președintele american Donald Trump ar putea fi invitat la parada militară organizată la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei. Kremlinul a transmis că ia în calcul această posibilitate. „Cel puțin îl vom întreba dacă poate fi prezent”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat agenției TASS, preluat de NEXTA.

Pe 9 Mai, Rusia marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în 1945 printr-o amplă paradă militară în Piața Roșie din Moscova. Evenimentul are o puternică încărcătură simbolică și atrage anual atenția comunității internaționale, mai ales după declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, potrivit 7sur7.be.

În fiecare an, autoritățile ruse invită lideri din state considerate „prietene”. Anul trecut, președintele Chinei, Xi Jinping, a fost oaspetele de onoare. În mod tradițional, președintele Vladimir Putin susține un discurs în cadrul ceremoniei, în care critică frecvent Occidentul.

Ce spune Kremlinul despre o posibilă prezență a lui Trump

În interviul pentru TASS, Dmitri Peskov a confirmat că și în acest an vor exista „invitați internaționali”. Întrebat direct dacă Donald Trump va fi invitat la Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a răspuns: „Vom vedea, cel puțin ne vom interesa dacă poate sau nu poate”.

Sursa video: X/ @nexta_tv

Peskov nu a oferit alte detalii despre lista oficială a invitaților sau despre eventuale discuții deja purtate în acest sens.