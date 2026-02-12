Un protest neobișnuit a avut loc joi, în fața Primăriei Baia Mare. Deputatul AUR Daniel Ciornei a venit însoțit de o capră îmbrăcată cu sigla PSD, gest despre care a spus că reprezintă „un simbol” al modului în care social-democrații acționează la guvernare. Imaginile au fost publicate chiar de parlamentar pe rețelele sociale și au stârnit numeroase reacții critice.

Sursa video: Facebook/ Ciornei Daniel

Daniel Ciornei, parlamentar ales în județul Maramureș, a filmat protestul și a postat imaginile pe rețelele sociale. Într-un mesaj adresat românilor, el explică: „Dragi români, protestăm în fața Primăriei Baia Mare! Am adus acest simbol, o capră, îmbrăcată în culorile celor de la PSD pentru că ei sunt cei vinovați că nu și-au băgat candidatul Marcel Ciolacu în turul doi și au dat pur și simplu foc la țară”.

Parlamentarul a continuat să critice PSD pentru politica guvernamentală: „Toate ce se întâmplă astăzi în România… taxe și impozite mai mari, au pus biruri până și la mame și la persoanele cu handicap doar pentru că ei au dat foc la țară și au anulat alegerile. Nici până în ziua de astăzi nu avem un răspuns de ce au anulat alegerile. Asta simbolizează astăzi PSD, cel mai mare clan cu sinecuri și membri de partid. Ei vor face tot ce le dictează cei de la USR și premierul Bolojan, dar pozează seara în apărători ai românilor la televiziuni, că ei se opun. Nu, nu se opun, într-un an de zile nu s-au opus la nicio măsură!”

Deputatul a subliniat că scopul protestului este „să punem presiune pe cei de la PSD să accepte să iasă de la guvernare și să pună capăt măsurilor anti-românești”.

Reacții dure din partea internauților

Gestul neobișnuit al lui Ciornei nu a fost bine primit în mediul online. Comentariile la postare reflectă criticile dure: „Cu ce este de vină bietul animal?”; „În afară de circ mai știți să faceți ceva, sunteți penibil”; „Deputatul Ciornei, cu capra în lesă, este exact imaginea eșecului acestui partid de oportuniști”; „Ești de un ridicol greu de descris”; „Ești deputat și te comporți așa? Mi-ar fi rușine să spun că reprezinți un județ!”; „Penibil e puțin spus”.