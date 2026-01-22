Putin schimbă strategia: fondurile blocate ale Rusiei, monedă de schimb după un acord de pace

Vladimir Putin pare să fi descoperit, peste noapte, utilitatea fondurilor rusești înghețate în Occident. După ani în care a denunțat orice tentativă de folosire a acestor bani drept „furt”, liderul de la Kremlin sugerează acum că activele blocate în Statele Unite ar putea fi folosite pentru „reconstrucția” teritoriilor afectate de război – un război declanșat chiar de Rusia – odată cu semnarea unui tratat de pace cu Ucraina.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei invitații adresate Moscovei de a se alătura unui „Consiliu al Păcii”, condus de SUA, care ar urma să coordoneze reconstrucția Fâșiei Gaza. Potrivit lui Putin, taxa de participare – estimată la un miliard de dolari – ar putea fi achitată din activele rusești înghețate în perioada administrației americane anterioare.

„Cred că am putea trimite un miliard de dolari din activele rusești înghețate în Statele Unite către Consiliul Păcii”, a spus Putin. „Iar, apropo, restul fondurilor înghețate în SUA ar putea fi folosite pentru refacerea teritoriilor afectate de ostilități după încheierea unui tratat de pace între Rusia și Ucraina.”

Detaliul esențial, trecut rapid cu vederea la Moscova, este că sumele blocate în Statele Unite sunt relativ modeste – aproximativ 5 miliarde de dolari – în comparație cu cele circa 339 de miliarde de dolari înghețate la nivel global.

Potrivit lui Putin, această propunere ar fi deja discutată cu reprezentanți ai administrației Trump, semn că Kremlinul încearcă să își recalibreze discursul financiar în funcție de noile realități politice de la Washington.

„Teritorii afectate de ostilități”

Formula vagă folosită de liderul rus ridică însă semne de întrebare. În categoria teritoriilor „afectate de ostilități” intră nu doar regiunile ucrainene devastate de armata rusă – inclusiv cele aflate sub ocupație – ci și regiunea rusă Kursk, unde au avut loc lupte. Cu alte cuvinte, Putin sugerează că fondurile rusești înghețate în Occident ar putea fi folosite inclusiv pentru a repara pagubele produse de propriul război pe teritoriul Rusiei.

Declarațiile vin în contextul în care Uniunea Europeană continuă dezbaterile privind un mecanism de finanțare pentru Ucraina, bazat pe activele suverane rusești înghețate. Moscova a reacționat constant virulent la aceste planuri, catalogându-le drept „expropriere ilegală” și amenințând cu represalii.

În urma acestor discuții, Banca Centrală a Rusiei a deschis un proces într-o instanță rusă împotriva depozitarului belgian Euroclear, care administrează cea mai mare parte a rezervelor rusești blocate. Până în prezent, nu au fost inițiate acțiuni similare în alte jurisdicții.

Unde sunt banii Rusiei

Potrivit Băncii Naționale a Ucrainei, valoarea totală a activelor suverane rusești înghețate la nivel global se ridică la aproximativ 290 de miliarde de euro. Cea mai mare parte se află în Uniunea Europeană și în statele G7.

Belgia deține partea leului – aproximativ 180 de miliarde de euro – prin intermediul Euroclear, urmată de Japonia și Regatul Unit. Sume mai mici sunt blocate în Franța, Canada, Luxemburg, Elveția, Statele Unite și Germania.

La Bruxelles, un împrumut de 90 de miliarde de euro, garantat cu profiturile generate de aceste active, este văzut drept o soluție provizorie. În paralel, se discută un mecanism de despăgubiri care să permită utilizarea directă a fondurilor rusești, însă acest proiect este blocat de rezistență politică și temeri juridice.

Belgia, Ungaria, Slovacia și Cehia și-au exprimat rezervele, iar premierul belgian Bart De Wever a avertizat că transformarea activelor înghețate în surse de finanțare pe termen lung ar putea expune intermediari precum Euroclear la procese costisitoare și ar afecta stabilitatea piețelor financiare.

Fondul Monetar Internațional a cerut, la rândul său, prudență, invocând riscuri pentru sistemul monetar internațional și lipsa unui cadru juridic clar.

În schimb, economiștii de la Kyiv School of Economics susțin că Rusia nu are căi legale viabile pentru a bloca un astfel de mecanism, iar Banca Națională a Ucrainei insistă că o confiscare completă a activelor nu ar submina rolul global al monedei euro.

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat în decembrie 2025 că liderii UE au cerut Comisiei Europene să continue lucrările la mecanismul de despăgubiri, în paralel cu soluția de finanțare temporară.

Între timp, la Kremlin, Vladimir Putin pare să fi acceptat un adevăr inconfortabil: banii Rusiei din Occident nu mai sunt doar o problemă juridică, ci un instrument de negociere într-o lume în care războiul, pacea și „reconstrucția” se amestecă tot mai cinic.