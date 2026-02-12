Cutremur la ANAF: zeci de servicii fiscale din țară, în analiză pentru desființare. Ce se întâmplă cu angajații

Sub presiunea bugetului pentru 2026, ANAF pregătește o restructurare amplă, care vizează în special serviciile fiscale mici și ineficiente. Direcțiile regionale și județene au primit libertatea să vină cu propriile propuneri de tăieri de costuri, iar pe listă ar putea ajunge zeci de structuri locale.

Potrivit Profit în fiecare județ sunt analizate variante care presupun desființarea a unu până la trei servicii fiscale. La nivel național, ar putea dispărea „câteva zeci” de astfel de unități, în special din orașe mici și comune.

Indicatorul-cheie folosit în evaluare este raportul dintre costurile de funcționare și sumele colectate. Sunt vizate în special serviciile fiscale mai mici și cele ineficiente, unde costul este mare în raport cu ce se aduce efectiv la buget. Reorganizarea nu ar urma să ducă la concedieri. Angajații din structurile care vor fi desființate vor fi preluați de unitățile care vor acoperi zonele respective. În schimb, vor dispărea automat posturi de conducere, mai ales acolo unde serviciile sunt comasate sau unde funcțiile sunt deja vacante.

Una dintre variantele discutate prevede ca, în localitățile rămase fără unitate ANAF, un funcționar să se deplaseze câteva ore pe săptămână pentru relația cu contribuabilii, la solicitarea primăriilor.

Scenariile au fost cerute de președintele ANAF, Adrian Nica, care vrea să aibă la dispoziție mai multe opțiuni pentru a se încadra în limitele bugetare ale anului 2026. Șefii de direcții regionale și de administrații județene au primit libertatea de a veni cu propriile propuneri de reducere a costurilor și restructurare.

ANAF, cu mii de posturi pe hârtie și deficit real în teren

Pe hârtie, ANAF are 22.507 posturi. În realitate, sunt ocupate mai puțin de 20.000. Instituția pierde oameni constant, prin pensionări și plecări în mediul privat, mai ales în marile orașe.

„Așteptăm încă reorganizarea. În teritoriu, la solicitarea conducerii ANAF, se fac simulări pentru diferite variante de reorganizare, decizia finală urmând să depindă probabil în mare măsură de eficiență și de spațiul bugetar”, a declarat pentru Profit președintele SindFisc, Liviu Toader.

El subliniază că nu se întrevede un val de concedieri, dar sunt probabile mutări de personal și tăieri de funcții de șefi.

„Nu sunt perspective de a da oameni afară, dar e probabil să vedem unele relocări odată cu desființarea unor servicii, precum și eliminarea unor posturi de șefi. Deficitul de personal în ANAF este mare, mai ales la unele structuri critice, iar numărul de angajați scade de mulți ani prin plecări și pensionări”, a precizat liderul fde sindicat.

Potrivit acestuia, în unele zone situația este deja alarmantă.

„Sunt structuri ca Antifrauda București sau Inspecția fiscală de la DGAMC, unde deficitul de personal este pe la 40%”, a spus Liviu Toader.