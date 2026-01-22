Oficiali americani au încercat să facă lobby împotriva interzicerii candidaturii lui Marine Le Pen, acuză un judecător francez

O magistrată franceză a declarat că doi emisari ai administrației Trump au abordat-o încercând să facă lobby împotriva interdicției de a candida la alegeri impusă liderului de extremă dreapta Marine Le Pen.

Magali Lafourcade, secretar general al Comisiei Naționale Consultative pentru Drepturile Omului (CNCDH), un organism independent care consiliază guvernul Franței, a declarat că a raportat imediat conținutul întâlnirii Ministerului francez de Externe, temându-se de o posibilă „manipulare a dezbaterii publice în Franța”, potrivit The Guardian.

Confirmând declarații făcute pentru postul France 5, Lafourcade a spus că a fost foarte surprinsă de tonul discuției cu consilierii americani, care a avut loc la Paris, în luna mai a anului trecut, atunci când aceștia au orientat conversația către sentințele pronunțate de judecătorii francezi în 2025 împotriva lui Le Pen, după ce aceasta a fost găsită vinovată de deturnarea de fonduri ale Parlamentului European.

După un proces de nouă săptămâni la Paris, judecătorii au decis în martie anul trecut că Le Pen s-a aflat în centrul unei vaste și îndelungate scheme de locuri de muncă fictive la Parlamentul European și au interzis-o să ocupe funcții publice timp de cinci ani, cu efect imediat.

Le Pen, în vârstă de 57 de ani, liderul partidului anti-imigrație Rassemblement National (RN), era considerată una dintre favoritele pentru alegerile prezidențiale de anul viitor până la pronunțarea sentinței. Ea a primit, de asemenea, o condamnare la patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare și doi de executat în afara penitenciarului, sub supraveghere cu brățară electronică. Totodată, a fost obligată să plătească o amendă de 100.000 de euro.

Le Pen a făcut apel, alături de alți 10 dintre cei 24 de membri ai partidului condamnați anul trecut. Ea a negat orice faptă ilegală și se află din nou în fața instanței la Paris, într-un nou proces, în încercarea de a-și anula condamnarea și pedeapsa. Miercuri, ea a declarat în fața judecătorilor că a acționat întotdeauna cu bună-credință.

Lafourcade a spus pentru AFP că i-a întâlnit pe Samuel D. Samson și Christopher J. Anderson în luna mai. Cei doi sunt consilieri în cadrul Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL), parte a Departamentului de Stat al SUA. Ea a afirmat că aceștia căutau „elemente care să susțină o teorie ce ar fi putut, eventual, servi la alimentarea unei dezinformări sau a unei manipulări a dezbaterii publice în Franța”.

Lafourcade a precizat că a încercat să le explice funcționarea sistemului judiciar francez, însă cei doi bărbați „erau convinși că a fost un proces politic, menit să o scoată [pe Le Pen] din cursa prezidențială sau să o împiedice să candideze din motive pur politice”.

Ea a spus că aceștia considerau că Le Pen a fost tratată incorect și este victima unei „condamnări politice”, iar ei căutau elemente care să susțină această perspectivă.

Lafourcade, care nu este implicată în dosarul Le Pen, a declarat că a fost tulburată de situație, deoarece nu este genul de conversație care „ar trebui să aibă loc între aliați”.

Ea a adăugat că a avut impresia că discuția ar putea fi percepută drept o formă de ingerință, motiv pentru care a raportat imediat conversația Ministerului de Externe, „lucru pe care nu îl fac niciodată, deoarece suntem o instituție independentă și nu raportăm schimburile pe care le avem cu diplomații”.

Potrivit acesteia, Ministerul de Externe – care nu a comentat public – i-a transmis că va trata raportul cu maximă seriozitate.

Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns întrebărilor care îi identificau pe Samson și Anderson drept oficialii americani care s-au întâlnit cu Lafourcade.