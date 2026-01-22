search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Oficiali americani au încercat să facă lobby împotriva interzicerii candidaturii lui Marine Le Pen, acuză un judecător francez

O magistrată franceză a declarat că doi emisari ai administrației Trump au abordat-o încercând să facă lobby împotriva interdicției de a candida la alegeri impusă liderului de extremă dreapta Marine Le Pen.

Marine Le Pen FOTO AFP
Marine Le Pen FOTO AFP

Magali Lafourcade, secretar general al Comisiei Naționale Consultative pentru Drepturile Omului (CNCDH), un organism independent care consiliază guvernul Franței, a declarat că a raportat imediat conținutul întâlnirii Ministerului francez de Externe, temându-se de o posibilă „manipulare a dezbaterii publice în Franța”, potrivit The Guardian.

Confirmând declarații făcute pentru postul France 5, Lafourcade a spus că a fost foarte surprinsă de tonul discuției cu consilierii americani, care a avut loc la Paris, în luna mai a anului trecut, atunci când aceștia au orientat conversația către sentințele pronunțate de judecătorii francezi în 2025 împotriva lui Le Pen, după ce aceasta a fost găsită vinovată de deturnarea de fonduri ale Parlamentului European.

După un proces de nouă săptămâni la Paris, judecătorii au decis în martie anul trecut că Le Pen s-a aflat în centrul unei vaste și îndelungate scheme de locuri de muncă fictive la Parlamentul European și au interzis-o să ocupe funcții publice timp de cinci ani, cu efect imediat.

Le Pen, în vârstă de 57 de ani, liderul partidului anti-imigrație Rassemblement National (RN), era considerată una dintre favoritele pentru alegerile prezidențiale de anul viitor până la pronunțarea sentinței. Ea a primit, de asemenea, o condamnare la patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare și doi de executat în afara penitenciarului, sub supraveghere cu brățară electronică. Totodată, a fost obligată să plătească o amendă de 100.000 de euro.

Le Pen a făcut apel, alături de alți 10 dintre cei 24 de membri ai partidului condamnați anul trecut. Ea a negat orice faptă ilegală și se află din nou în fața instanței la Paris, într-un nou proces, în încercarea de a-și anula condamnarea și pedeapsa. Miercuri, ea a declarat în fața judecătorilor că a acționat întotdeauna cu bună-credință.

Lafourcade a spus pentru AFP că i-a întâlnit pe Samuel D. Samson și Christopher J. Anderson în luna mai. Cei doi sunt consilieri în cadrul Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL), parte a Departamentului de Stat al SUA. Ea a afirmat că aceștia căutau „elemente care să susțină o teorie ce ar fi putut, eventual, servi la alimentarea unei dezinformări sau a unei manipulări a dezbaterii publice în Franța”.

Lafourcade a precizat că a încercat să le explice funcționarea sistemului judiciar francez, însă cei doi bărbați „erau convinși că a fost un proces politic, menit să o scoată [pe Le Pen] din cursa prezidențială sau să o împiedice să candideze din motive pur politice”.

Ea a spus că aceștia considerau că Le Pen a fost tratată incorect și este victima unei „condamnări politice”, iar ei căutau elemente care să susțină această perspectivă.

Lafourcade, care nu este implicată în dosarul Le Pen, a declarat că a fost tulburată de situație, deoarece nu este genul de conversație care „ar trebui să aibă loc între aliați”.

Ea a adăugat că a avut impresia că discuția ar putea fi percepută drept o formă de ingerință, motiv pentru care a raportat imediat conversația Ministerului de Externe, „lucru pe care nu îl fac niciodată, deoarece suntem o instituție independentă și nu raportăm schimburile pe care le avem cu diplomații”.

Potrivit acesteia, Ministerul de Externe – care nu a comentat public – i-a transmis că va trata raportul cu maximă seriozitate.

Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns întrebărilor care îi identificau pe Samson și Anderson drept oficialii americani care s-au întâlnit cu Lafourcade.

