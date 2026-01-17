Franța dezbate posibilitatea ieșirii din NATO. Propunerea, depusă în Parlament

În Franța se reaprinde dezbaterea privind apartenența țării la NATO, după ce în Parlament a fost depusă o propunere oficială de retragere din alianță. Inițiativa aparține vicepreședintei a Adunării Naționale, Clémence Guetté, deputată a formațiunii de stânga La France Insoumise, relatează Berliner Zeitung.

Potrivit publicației germane, preluate de Dialog.ua, Guetté a subliniat că ideea părăsirii NATO nu este nouă în interiorul formațiunii sale politice, însă contextul internațional actual ar face-o mai urgentă decât oricând.

Acuzații la adresa SUA

Deputata acuză Statele Unite că ar fi revenit la o „politică imperială”, acționând tot mai des în afara cadrului dreptului internațional și al mecanismelor de securitate colectivă.

Guetté a enumerat mai multe exemple pe care le consideră relevante: presiunile Washingtonului asupra oficialilor europeni în chestiuni legate de reglementarea companiilor digitale americane, ingerințe în procese electorale din state europene, acorduri comerciale dure impuse Uniunii Europene, dar și recentele amenințări privind anexarea Groenlandei.

Politiciana de stânga consideră că toate acestea ar demonstra că SUA nu mai tratează Europa ca pe un aliat egal, ci ca pe un partener dependent.

În opinia deputatei formațiunii La France Insoumise, o eventuală ieșire din NATO ar permite Franței să își recapete pe deplin independența militară și diplomatică. Guetté a insistat că țara dispune deja de arsenal nuclear și de capacități suficiente pentru a-și asigura singură securitatea națională.

Scenariul nu este complet improbabil

Berliner Zeitung notează că scenariul nu este complet improbabil, dată fiind configurația actuală a Parlamentului francez. Alianța de centru-stânga din care face parte La France Insoumise deține în prezent cea mai numeroasă facțiune, iar partidele de dreapta critică NATO de ani buni, mai ales prin vocea politicienei Marine Le Pen.