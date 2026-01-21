Patru tineri, dintre care trei minori, dați dispăruți în Franța. Jandarmeria a lansat un apel public pentru găsirea lor

Patru tineri, dintre care trei minori, sunt dați dispăruți de cinci zile în departamentul Aisne, din nordul Franței. Jandarmeria franceză a lansat marți un apel pentru martori, în încercarea de a-i găsi.

Potrivit autorităților, cei patru nu au mai dat niciun semn de viață din 15 ianuarie 2026 și ar fi fost văzuți deplasându-se împreună cu un autoturism Peugeot alb, cu numărul de înmatriculare AY-354-TJ, relatează presa franceză.

Primul dintre tinerii căutați este Thomas Allart, în vârstă de 20 de ani, șoferul mașinii. El a fost văzut ultima dată în localitatea unde locuiește, Cuissy-et-Geny, pe 15 ianuarie, la ora 8:25. Tânărul are 1,90 m înălțime, constituție slabă, păr șaten ras, mustață și barbă scurtă. La momentul dispariției purta o șapcă neagră, ochelari rotunzi negri, o geacă și adidași albi.

Margot Nizan, în vârstă de 16 ani, fusese deja declarată fugară de la domiciliul său din Argenteuil, Paris. Adolescenta are constituție suplă și o înălțime de 1,60 m, părul șaten până la umeri și ochii căprui. Purta o geacă neagră cu glugă, o șapcă bleumarin și o geantă.

A treia minoră este Léa Duguet-Vermandel, tot în vârstă de 16 ani, văzută ultima dată la domiciliul său din Lappion, pe 15 ianuarie, la ora 22:30. Are 1,63 m, păr castaniu-roșcat, ochi căprui și ochelari de vedere rotunzi. La dispariție purta o geacă gri deschis și adidași albi.

Cel de-al patrulea tânăr este Clément Dumont, de 16 ani, dispărut din Athies-sous-Laon, tot pe 15 ianuarie, la ora 8:25. Are 1,75 m, păr șaten creț, ochelari rotunzi gri și barbă scurtă. Era îmbrăcat cu o vestă matlasată kaki, blugi largi albaștri, tricou alb, adidași gri și purta o geantă neagră și o șapcă neagră.

Jandarmeria face apel la orice persoană care poate oferi informații despre cei patru tineri să contacteze de urgență brigada din Sissonne.