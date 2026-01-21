SUA au sechestrat al șaptelea petrolier cu legături în Venezuela și dezvăluie condițiile pentru ca țițeiul să iasă din țară

Statele Unite au sechestrat încă un petrolier legat de Venezuela, a șaptea operațiune de acest fel de când președintele american Donald Trump a instituit, în decembrie, o blocadă asupra navelor cu sancţiuni care au legături în această țară.

Statele Unite au anunțat marți, 20 ianuarie, că au confiscat un petrolier în Marea Caraibelor, al șaptelea dintr‑un lung șir de operațiuni de acest fel desfășurate de la sfârșitul anului trecut, de când președintele american Donald Trump a impus o blocadă navelor sub sancțiuni având legături cu Venezuela.

Autoritățile americane susțin că petrolierul Sagitta, care avea pavilion liberian și era gestionat de o companie din Hong Kong, ar fi încălcat „carantina” impusă navelor sancționate în zona Caraibelor, ceea ce a determinat intervenția militară, potrivit AP.

Într‑un mesaj publicat pe rețeaua X, Comandamentul Sud al SUA a comentat acțiunea.

„Arestarea unui alt petrolier care opera în ciuda carantinei impuse de președintele Trump asupra navelor sancționate din Caraibe demonstrează hotărârea noastră de a ne asigura că singurul petrol care părăsește Venezuela va fi petrolul coordonat în mod corespunzător și legal”, a scris acesta pe reţelele sociale.

Acţiunea de marţi reprezintă a șaptea capturare de către Statele Unite a unui petrolier legat de Venezuela de la sfârșitul anului trecut, operațiunile începând cu interceptarea navei Skipper pe 10 decembrie.

În cadrul aceluiași program de aplicare a sancțiunilor, pe lista navelor interceptate figurează și un petrolier cu legături în Rusia, capturat în Atlanticul de Nord după o urmărire de săptămâni, ca parte a blocadei americane vizând exporturile de petrol venezuelean.

Prin astfel de acţiuni, Statele Unite urmăresc să stabilească controlul asupra fluxurilor de țiței venezuelean, într‑un context geopolitic tensionat, marcat de sancțiuni economice extinse și de implicarea directă a forțelor militare americane în regiune.

În centrul acestor manevre strategice și economice se află bogăția petrolieră a Venezuelei, care deține unele dintre cele mai mari rezerve de țiței din lume.

Vă reamintim că, la scurt timp după capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro de către forțele militare americane la începutul acestui an, Washingtonul a efectuat prima vânzare de țiței venezuelean, o tranzacție evaluată la aproximativ 500 de milioane de dolari.