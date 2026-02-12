search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
Realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania” acuză CJ Maramureș că îi datorează 30.000 de euro

Realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”, Charlie Ottley, acuză Consiliul Județean Maramureș că nu i-a plătit suma de 30.000 de euro pentru un film pe care l-a realizat în urmă cu doi ani la comanda instituției.

„Consiliul Județean Maramureș tocmai a cheltuit 150.000 de lei pe un stand de 48 de metri pătrați, cu un ecran LED de 10 metri pătrați. În același timp, ei lansează proiecte noi, după ce ne-au spus că nu au bani să plătească filmul pe care ni l-au comandat acum doi ani.

Ne datorează 30.000 de euro, iar mai mult de jumătate din această sumă a trebuit să o plătesc din propriul buzunar pentru a putea realiza filmul, cu mai mulți actori, echipă completă de filmare, zile întregi de filmări și săptămâni de montaj, sunet și corecție de culoare.

Am chiar și contractul semnat în numele lor de organizația de management al destinației turistice, în care Consiliul Județean era acționar și principala sursă de finanțare”, a transmis britanicul, potrivit Antena 3.

El a adăugat că nu poate să creadă că „acești oameni consideră normal să înceapă proiecte noi, spunându-ne că nu au bani să ne plătească, fără să-și onoreze datoriile mai vechi”.

Regizorul a precizat că filmul realizat pentru Maramureș, precum și o versiune scurtă a acestuia, nu au fost folosite până acum pentru promovarea României, asta în condițiile în care zeci de persoane au contribuit la producție.

„Avem un film foarte bun care stă pe un raft, fără să folosească acestei țări cu nimic. Rușine, Consiliul Județean Maramureș!

(...) Călătorim prin lume pe cheltuiala noastră pentru a promova România. Am fost la Bangkok și Kuala Lumpur, urmează Sydney, Santiago, Lima, Bogotá și Londra”, a adăugat el.

Până în acest moment, Consiliul Județean Maramureș nu a oferit un punct de vedere oficial în legătură cu acuzațiile.

