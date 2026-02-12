search
Joi, 12 Februarie 2026
Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” a umplut Sala Palatului. Evenimentul, unul de excepție, a reprezentat o premieră absolută pentru țara noastră

Publicat:

Sala Palatului a fost miercuri seară neîncăpătoare pentru cei aproximativ 4.000 de spectatori veniți la Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”, un eveniment fără precedent în România, dedicat integral creației celebrului coregraf George Balanchine.

Sala Palatului a fost plină. FOTO PiART Vision
Sala Palatului a fost plină. FOTO PiART Vision

Evenimentul cultural, unul de excepție, a fost dedicat exclusiv creației lui George Balanchine, unul dintre cei mai influenți coregrafi ai secolului XX. Programul, alcătuit integral din coregrafii Balanchine, prezentate cu rigoarea și fidelitatea impuse de The George Balanchine Trust, a reprezentat o premieră absolută pentru țara noastră.

Pe scenă au urcat unii dintre cei mai valoroși balerini ai momentului. FOTO PiART Vision
Pe scenă au urcat unii dintre cei mai valoroși balerini ai momentului. FOTO PiART Vision

Seara a fost prezentată de actrița Ada Condeescu, care a ghidat publicul cu eleganță și sensibilitate prin universul baletului neoclasic, oferind evenimentului un plus de inteligență și înțelegere artistică.

„Fiecare apariție pe scenă a balerinilor a fost întâmpinată cu aplauze intense și ovații, într-o sală profund conectată la ceea ce se întâmpla pe scenă, un semn clar al impactului artistic al serii. (...) Publicul a avut ocazia să se bucure live de evoluțiile impecabile ale unora dintre cei mai valoroși balerini ai momentului, care au venit la București pentru a interpreta pas de deux-uri și fragmente considerate bijuterii ale repertoriului balanchinian. Este vorba despre Sara Mearns și Tyler Angle, prim-balerini la New York City Ballet, Hannah O’Neill și Germain Louvet, prim-balerini la Paris Opera Ballet, Caroline Baldwin și Alban Lendorf, prim-balerini la Royal Danish Ballet, Virna Toppi și Nicola Del Freo, prim-balerini la Teatrul La Scala din Milano și Karina González și Angelo Greco, prim-balerini la Houston Ballet”, se arată într-un comunicat Pi Art Vision.  

Ada Condeescu a prezentat Gala Internationala de Balet. FOTO PiART Vision
Ada Condeescu a prezentat Gala Internationala de Balet. FOTO PiART Vision

Public de elită la o gală de elită

Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” a atras un public numeros, de la tineri pasionați de dans până la personalități ale vieții culturale, politice și diplomatice. Printre cei prezenți s‑au numărat ambasadori, miniștri, artiști și oameni de cultură, confirmând statutul galei ca unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale începutului de an.

Întâlnirea dintre Victor Rebengiuc și David Popovici a fost unul dintre momentele emoționante ale serii.

Campionul a postat ulterior ulterior pe Facebook câteva cuvinte despre memorabila întâlnire.

„Unele întâlniri nu se uită niciodată. Pentru mine aceasta a fost una dintre ele. Să stau față în față cu maestrul victor Rebengiuc, un titan al teatrului românesc, o lecție vie de talent, demnitate și forță, a fost un privilegiu rar.(...)”, a scris David Popovici pe contul său de Facebook.

Victor Rebengiuc: „El, David Popovici e om mare!”

Actorul Victor Rebengiuc, care a fost aplaudat îndelung de spectatori atunci când actrița Ada Condeescu i-a urat la mulți ani, a declarat cu modestie despre cel alături de care a văzut spectacolul: „Ehee, el, David Popovici e om mare!”.

Victor Rebengiuc și David Popovici au urmărit împreună gala. FOTO PiART Vision
Victor Rebengiuc și David Popovici au urmărit împreună gala. FOTO PiART Vision

Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”, gândită de surorile Alice și Marina Minoiu, a avut ca sponsor principal Philip Morris România, fiind organizată sub brandul Ars Gratia Regalia, cunoscut pentru evenimente culturale premium, care aduc în România unii dintre cei mai buni artiști precum Natalia Osipova, prim-balerină la The Royal Opera House, Iana Salenko, prim-balerină la Staatsballett Berlin, Recee Clarke și Yasmine Naghdi (The Royal Ballet), Julian MacKay și Madison Young (Bayerische Stattsballett), Francesca Velicu (English National Ballet).


