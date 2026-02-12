Orașul în care animalele pot fi înhumate alături de familiile lor. Totul a pornit de la un câine care a stat 10 ani la mormântul stăpânului său

O poveste emoționantă petrecută în São Paulo, Brazilia, a stat la baza adoptării unei noi legi care permite înhumarea animalelor de companie alături de familiile lor. Legea a fost inspirată de un câine care a trăit timp de un deceniu într-un cimitir, lângă mormântul stăpânului său.

Câinele a devenit o prezență simbolică în cimitirul din Taboão da Serra, din apropiere de São Paulo. După moartea stăpânului său, Bob Coveiro – care în portugheză înseamnă „săpătorul de morminte” a participat la înmormântare și a refuzat să mai părăsească locul, revenind de fiecare dată când familia încerca să-l ducă acasă. Câinele a stat aproximativ 10 ani în cimitir.

De-a lungul anilor, cățelul a adus mângâiere persoanelor aflate în doliu, a însoțit procesiunile funerare și a devenit cunoscut pentru firea sa jucăușă. După ce a murit în 2021, fiind accidentat de un vehicul, Bob a fost înmormântat alături de stăpânul său.

Legea care îi poartă numele recunoaște „legătura emoțională” dintre animalele de companie și familiile lor și a intrat în vigoare marți, 10 februarie, relatează BBC.

Unul dintre inițiatorii proiectului, deputatul Eduardo Nóbrega, a declarat că povestea câinelui a transformat o lecție de loialitate într-o politică publică.

„Ceea ce a început ca o poveste de dragoste și loialitate s-a transformat în politică publică”, a scris Nóbrega pe rețelele sociale.

Organizația locală pentru protecția animalelor Patre, care a strâns fonduri pentru ridicarea unei statui în memoria lui Bob, a transmis că animalul „a câștigat inimile tuturor celor care l-au întâlnit”. Potrivit organizației, mulți oameni reușeau să zâmbească în ciuda momentelor de tristețe atunci când Bob se juca cu mingea sa preferată.

Legea Bob Coveiro permite înhumarea câinilor și pisicilor în mormintele de familie din São Paulo, cu respectarea normelor sanitare. Regulile exacte vor fi stabilite de serviciile funerare locale.

„Oricine și-a pierdut un animal de companie știe: nu este doar un animal. Este parte din familie. Iar această lege recunoaște această legătură și aduce mai mult respect în momentul despărțirii. Dragostea nu se termină odată cu la revedere”, a declarat Eduardo Nóbrega.