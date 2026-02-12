O fotografie cât o mie de cuvinte. David Popovici, întâlnire de excepție cu Victor Rebengiuc: „Unele momente nu se uită niciodată”

Campionul mondial și olimpic la natație David Popovici și marele actor Victor Rebengiuc au oferit României un moment memorabil: întâlnirea lor, surprinsă într-o fotografie, a devenit virală și a strâns reacții emoționante din partea fanilor.

Momentul a fost descris de David Popovici ca „un privilegiu rar” și „una dintre acele întâlniri care nu se uită niciodată”.

„Unele întâlniri nu se uită niciodată. Pentru mine, aceasta a fost una dintre ele. Să stau față în față cu maestrul Victor Rebengiuc, un titan al teatrului românesc, o lecție vie de talent, demnitate și forță, a fost un privilegiu rar. Venim din generații și domenii diferite, dar performanța, munca și respectul ne aduc în același loc. Întâlnirile care te inspiră devin parte din tine. Recunoscător pentru acest moment”, a scris Popovici pe Facebook.

Postarea a devenit rapid virală, strângând numeroase reacții și comentarii pline de emoție din partea fanilor și admiratorilor celor două personalități.

„Doi OAMENI de toată isprava, cu așa personalități ne putem mândri oricând și oriunde!”, a scris o persoană.

„Două legende grandioase!”, a adăugat altcineva.

„Ce frumoase imagini! Îmbinare perfectă între două mari personalități ale culturii și sportului românesc. Tinerețe și experiența și-au dat mâna!”, a scris un internaut.

„Jos pălăria! Marele actor și Marele sportiv... aș da și eu mâna cu ei, indiferent de opțiunile lor politice!”, a spus un admirator.

„Două generații, două personalități de prestigiu, pentru noi toți, care ne scot în fața FRUMOSUL și SUPREMAȚIA, deși în spate este multă muncă!”, a comentat altcineva.

„Vă mulțumesc pentru tot și sunt mândră să vă fiu contemporană!”, a scris o persoană.

„Ce bine că în negura asta în care trăim mai sunt oameni deosebiți cu care ne mândrim. O bucurie să vă vedem împreună. Emoțională, special!”, a adăugat alt fan.